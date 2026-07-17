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Endah Primasari Utami
Sabtu, 18 Juli 2026 | 06.42 WIB

6 Kebiasaan Pagi Hari yang Dilakukan oleh Mereka yang Kuat Secara Mental dan Emosional, Dimulai dengan Memaafkan Diri Sendiri

Ilustrasi, kebiasaan pagi hari orang yang kuat secara mental dan emosional. Magnific/ bristekjegor. - Image

Ilustrasi, kebiasaan pagi hari orang yang kuat secara mental dan emosional. Magnific/ bristekjegor.

JawaPos.com - Coba tanyakan ke diri sendiri 'pernahkah Anda merasa seperti menghambat diri sendiri sejak bangun tidur?'.

Apabila Anda ingin keluar dari pola pikir demikian dan kembali ke jalur yang benar, biasakan diri melakukan enam hal yang biasa dilakukan oleh mereka yang kuat secara mental dan emosional.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Jumat (17/7), berikut ini enam kebiasaan pagi hari orang yang kuat secara mental dan emosional.

1. Maafkan Diri Sendiri

Jika Anda tidak bisa melepaskan sesuatu yang telah dilakukan masa lalu, niscaya selalu ada beban di pundak Anda.

Jadi, maafkanlah diri sendiri demi menjalani hidup yang lebih menyenangkan dan ekspresif saat ini.

 
Itulah yang biasa dilakukan oleh mereka yang kuat secara mental dan emosional saat memulai hari, memaafkan diri sendiri.

Namun, terlebih dahulu identifikasi apa yang sulit Anda maafkan dari diri sendiri, tuliskan semuanya, pahami, dan terima.

Cantumkan juga alasan rasional mengapa saat itu Anda melakukannya.

Dengan demikian, rasa cinta kepada diri sendiri akan muncul seiring Anda memahami diri sendiri.

2. Buat Daftar Hal-Hal Disukai tentang Diri Sendiri

Mereka yang kuat secara mental dan emosional biasa menuliskan daftar hal-hal yang disukai tentang diri mereka, hal-hal yang dapat dikagumi, atau hal-hal yang sering mereka lupakan saat menjalani hidup dengan terburu-buru.

Bukan tanpa maksud, tapi daftar inilah pengingat mereka setiap kali mereka merasa sedih. Mereka akan membuka daftar ini!.

3. Tidak Berusaha Menjadi Sempurna

Banyak orang sulit menerima aspek-aspek fisik dari diri sendiri dan sering kali dijadikan alasan untuk memperlakukan diri dengan buruk.
 
Tapi, mereka yang memiliki mental dan emosional kuat tidak melakukan hal tersebut.
 
Di awal hari, mereka melihat diri sendiri di depan cermin, dan menemukan empati terhadap siapa diri mereka dan apa yang membuat mereka berbeda.
 
Dengan demikian, mereka lebih siap membangun apa yang mereka miliki dan meningkatkan kesehatan dari tempat yang penuh dengan energi yang jujur dan penuh kasih.

4. Melakukan Satu Hal yang Sulit

Perlu Anda tahu bahwa banyak energi negatif yang mengelilingi sikap 'menghindari'.

Ketika Anda tahu ada hal-hal yang perlu dilakukan, tapi Anda terus menundanya, maka tekanan dari 'seharusnya' menjadi semakin berat.
 
Tapi, mereka yang kuat secara mental dan emosional menemukan satu cara supaya tidak terjebak ke dalam 'penundaan' itu, yakni dengan komitmen.
 
Terutama di pagi hari, mereka berkomitmen meluangkan waktu untuk mengerjakannya di hari ini, meski hanya lima menit.

Bukankah tidak ada hal yang terasa lebih baik daripada menyelesaikan tugas yang selama ini Anda hindari?.

5. Menerima Situasi

Mungkin terasa tidak berdaya untuk melawan, khawatir, dan menggertakkan gigi tentang situasi yang sedang dihadapi.

Tapi melawan kenyataan hanya melemahkan dan mengaburkan pikiran Anda dengan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat.
 
Tapi, mereka yang kuat mental dan emosional punya solusi untuk itu, yaitu dengan jujur tentang apa yang terjadi.

Memulai hari dengan menerima situasi, begitulah adanya, dan santai saja.
 
Dengan demikian, mereka dapat bekerja dengan tingkat kinerja dan fokus yang jauh lebih tinggi.

6. Memutuskan untuk Menang

Energi tinggi selalu mengiringi komitmen yang berani dan menggembirakan.

Tapi, hanya sedikit dari Anda yang membuat komitmen sejati dan jika melakukannya, komitmen tersebut tidak cukup berwarna, menggembirakan, atau luar biasa.

Ketahuilah mereka yang kuat secara mental dan emosional berkomitmen pada sesuatu yang sedikit menakutkan mereka.

Berani mengambil risiko besar supaya mereka bisa bersemangat memenangkan sesuatu yang membangkitkan jiwa mereka.
Editor: Hanny Suwindari
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