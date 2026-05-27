Ternyata Bukan Daging Kambing yang Bikin Hipertensi Usai Idul Adha, tapi Olahannya

ilustrasi daging kambing yang kaya kandungan gizi. (Istimewa)
JawaPos.com – Lonjakan kasus hipertensi dan kolesterol yang kerap terjadi usai konsumsi daging kambing saat Idul Adha ternyata lebih dipicu oleh cara pengolahan makanan.
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan, penggunaan santan, jeroan, hingga bumbu berlebihan justru menjadi faktor utama hipertensi usai perayaan Idul Adha.
“Si kambing sudah benar-benar sehat, sama si tukang masak ditambahin santannya, ditambahin jeroan, ditambahin garamnya banyak, ditambahin juga gulanya banyak. Jadi ingat ya, yang salah bukan kambingnya, yang salah adalah cara masaknya,” ujarnya di Instagram, dikutip Rabu (27/5).
Budi menyebut bahwa daging kambing selama ini sering menjadi “kambing hitam” atas meningkatnya tekanan darah dan kolesterol setelah Idul Adha. Padahal, ia menilai anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat.
“Kasihan nih si kambing, selalu dituduh menjadi kambing hitam. Dibilang kolesterolnya tinggi lah, lemak jenuhnya tinggi lah,” tuturnya.
Sapi Punya Lemak Jenuh Lebih Tinggi
Padahal, ia menjelaskan bahwa jika dibandingkan, daging sapi justru memiliki kandungan lemak jenuh lebih tinggi daripada kambing. Dalam 100 gram daging, lemak jenuh kambing disebut sekitar 0,8 gram, sementara sapi bisa mencapai 2 hingga 3 gram.
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa kambing tidak bisa langsung disalahkan sebagai pemicu utama hipertensi.
Kadar Kolesterol Kambing Lebih Rendah
Dari sisi kolesterol, Budi juga mengungkap bahwa daging kambing memiliki angka yang relatif lebih rendah. Dalam 100 gram daging kambing, kolesterol berada di kisaran 64 mg, lebih rendah dibanding sapi sekitar 73 mg dan ayam sekitar 76 mg.
