6 Rutinitas Olahraga 10 Menit di Pagi Hari yang Terbukti Lebih Efektif dari Olahraga 1 Jam Tapi Tidak Rutin

JawaPos.com - Melakukan olahraga selama 10 menit di pagi hari menjadi solusi terbaik untuk menjaga kebugaran.

Dibanding berolahraga waktu namun tidak konsisten, aktivitas rutin singkat lebih efektif untuk meningkatkan metabolisme tubuh.

Selain meningkatkan sirkulasi darah dan hormon endorfin, olahraga singkat di pagi hari memberikan efek positif pada produktivitas, suasana hati dan pola tidur.

Berolahraga singkat di pagi hari dapat meningkatkan energi, memperbaiki metabolisme, dan mengurangi stres melalui pelepasan hormon bahagia seperti yang dilansir oleh Tata 1mg, Jumat (4/7).

Simak 6 rutinitas berolahraga singkat 10 menit di pagi hari terbukti lebih efektif dibanding olahraga lama tapi tidak rutin.

HIIT 10 menit

HIIT 10 menit lebih efektif dibanding olahraga lama dan tidak konsisten, terutama bagi pekerja dengan jadwal padat.

Latihan ini adalah kombinasi gerakan seperti jumping jacks, burpees, dan mountain climbers di waktu singkat.

Intensitas tinggi membuat detak jantung meningkat, sehingga tubuh terbakar kalori. Hal ini disebut sebagai afterburn.