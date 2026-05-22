Minat Layanan Vaksinasi dan Vitamin Booster Meningkat, Perlindungan Efek Samping Jadi Perhatian

Ilustrasi vaksinasi. (Istimewa)
JawaPos.com — Kenyamanan dan keamanan dalam layanan kesehatan preventif dinilai semakin menjadi perhatian masyarakat, terutama seiring meningkatnya minat terhadap vaksinasi dan vitamin booster.
Menjawab kebutuhan tersebut, Cermati Protect bersama Bumame menghadirkan layanan perlindungan tambahan bagi pelanggan yang melakukan infus vaksin dan vitamin booster.
Kolaborasi ini dilakukan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kesehatan sekaligus kebutuhan rasa aman selama menjalani tindakan medis.
VP of Insurance Cermati Protect, Juanri, mengatakan bahwa perlindungan tambahan tersebut dirancang untuk memberikan rasa aman yang lebih menyeluruh bagi pelanggan selama dan setelah menerima layanan medis.
“Melalui integrasi asuransi efek samping ini, kami memastikan setiap pelanggan mendapatkan perlindungan komprehensif tanpa prosedur yang rumit,” ujarnya.
Juanri melanjutkan, produk perlindungan bernama Bumame Protect Plus tersebut merupakan jenis personal accident insurance yang mencakup santunan meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap, biaya perawatan akibat kecelakaan, hingga perlindungan terhadap efek samping tindakan medis tertentu.
CEO dan Co-founder Bumame, James Andrew Wihardja, menyebut tren penggunaan layanan vaksin dan vitamin booster terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
“Kami melihat ada kenaikan tren dan minat terhadap produk vaksin dan vitamin booster. Selain menunjukkan kesadaran masyarakat yang terus meningkat, hal ini juga menjadi indikasi dari peningkatan kepercayaan konsumen,” katanya.
Menurut James, kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap berbagai risiko tak terduga yang mungkin muncul selama proses layanan kesehatan.
