Daftar 22 Produk Herbal Mengandung Bahan Kimia, BPOM Temukan Banyak Obat Kuat Pria

JawaPos.com - Daftar 22 produk herbal alias obat bahan alam (OBA) yang mengandung bahan kimia obat (BKO) dirilis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dari puluhan produk tersebut, mayoritas merupakan obat kuat pria yang terbukti mengandung zat berbahaya seperti sildenafil hingga tadalafil.

BPOM menemukan 22 merek OBA bermasalah itu dalam pengawasan periode Maret 2026. Sebanyak 10 produk diketahui memiliki nomor izin edar (NIE), namun izinnya kemudian dibatalkan. Sementara 12 produk lainnya tidak memiliki izin edar atau mencantumkan NIE palsu pada kemasannya.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi dan sebagian menggunakan identitas produsen fiktif untuk mengecoh konsumen.

“Produk-produk ilegal ini diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen fiktif untuk mengelabui konsumen. Ketiadaan izin edar ini berarti produk-produk tersebut tidak pernah melewati proses evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu oleh BPOM, sehingga kandungan di dalamnya sangat membahayakan konsumen,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (22/5).

Mayoritas Produk Adalah Obat Stamina Pria Dari total 22 produk, Taruna mengatakan bahwa sebanyak 13 merek merupakan produk stamina pria. Produk-produk tersebut diketahui mengandung BKO seperti sildenafil, tadalafil, nortadalafil, parasetamol, hingga metil testosteron.

Selain produk stamina pria, BPOM juga menemukan enam produk pegal linu yang mengandung zat seperti deksametason, natrium diklofenak, asam mefenamat, prednisolon, dan kafein.

Sementara itu, satu produk penggemuk badan diketahui mengandung siproheptadin dan dua produk pereda gatal mengandung klorfeniramin maleat, parasetamol, mikonazol, serta kafein.

Risiko Kesehatan Bisa Picu Gangguan Jantung Taruna Ikrar menegaskan penggunaan bahan kimia obat dalam produk herbal sangat berbahaya karena dosisnya tidak diketahui secara pasti dan tidak berada di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

Menurutnya, kandungan sildenafil, tadalafil, dan nortadalafil pada produk stamina pria dapat memicu gangguan jantung, stroke, hingga kematian mendadak bila dikonsumsi sembarangan.