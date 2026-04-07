Tazkia Royyan Hikmatiar
07 April 2026, 20.33 WIB

24 Obat Herbal Dilarang Beredar karena Mengandung Bahan Kimia, Mayoritas Obat Kuat Pria, Cek Daftarnya

Beberapa sampel obat yang dilarang BPOM karena mengandung bahan kimia. (BPOM)

JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 24 produk obat bahan alam (OBA) yang beredar di Indonesia terbukti mengandung bahan kimia obat (BKO).

Temuan itu didominasi obat herbal yang mengeklaim untuk menambah kejantanan pria.

Temuan ini merupakan hasil pengawasan BPOM terhadap 1.858 sampel OBA, obat kuasi, dan suplemen kesehatan selama periode Januari–Februari 2026.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa praktik penambahan BKO dalam produk obat bahan alam merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan.

Ia mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada, terutama terhadap produk yang menawarkan efek instan.

Ia menerangkan, obat bahan alam seharusnya hanya mengandung bahan alami.

Penambahan zat kimia secara ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berisiko membahayakan kesehatan.

“BKO tersebut seharusnya hanya digunakan dalam obat yang diresepkan serta diawasi oleh tenaga kesehatan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/4).

Dari total 24 produk yang ditemukan, mayoritas merupakan OBA dengan klaim menambah stamina pria. 

Sebanyak 9 produk diketahui mengandung zat seperti sildenafil, metil testosteron, dan parasetamol.

Artikel Terkait
3 Langkah Sederhana yang Bisa Membuat Hidup Lebih Sehat, Lebih Bahagia, dan Lebih Panjang - Image
Lifestyle

3 Langkah Sederhana yang Bisa Membuat Hidup Lebih Sehat, Lebih Bahagia, dan Lebih Panjang

03 April 2026, 03.22 WIB

7 Kebiasaan Ini Bisa Membantu Anda Hidup Lebih Sehat dan Panjang Umur, Apa Saja? - Image
Lifestyle

7 Kebiasaan Ini Bisa Membantu Anda Hidup Lebih Sehat dan Panjang Umur, Apa Saja?

02 April 2026, 05.13 WIB

3 Shio Ini Diprediksi Hidupnya Paling Panjang Umur, Bakal Tetap Sehat hingga Punya Anak Cucu! - Image
Zodiak

3 Shio Ini Diprediksi Hidupnya Paling Panjang Umur, Bakal Tetap Sehat hingga Punya Anak Cucu!

02 April 2026, 03.22 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

