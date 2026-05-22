5 Juta Anak Indonesia jadi Perokok Aktif, BPOM Soroti Gencarnya Promosi Rokok Elektronik

JawaPos.com - Lebih dari 5 juta anak dan remaja di Indonesia tercatat menjadi perokok aktif. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menilai kondisi tersebut sebagai situasi darurat perokok pemula yang perlu mendapat perhatian serius.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan, prevalensi anak dan remaja usia 10–18 tahun yang merokok aktif mencapai 7,4 persen atau setara lebih dari 5 juta anak.

BPOM Soroti Promosi Rokok Elektronik

Di sisi lain, Taruna Ikrar menyoroti meningkatnya penggunaan rokok elektronik di kalangan masyarakat, terutama anak muda. Menurutnya, lonjakan penggunaan vape dipengaruhi kampanye industri yang menggiring opini bahwa rokok elektronik lebih aman dibanding rokok konvensional.

“Penggunaan rokok elektronik juga melonjak akibat narasi harm reduction yang dikampanyekan pihak industri. Padahal tidak ada bukti konklusif yang menyatakan rokok elektronik lebih aman dibanding rokok konvensional,” ujarnya, Jumat (22/5).

Ia menegaskan, rokok elektronik tetap mengandung zat adiktif seperti nikotin, zat toksik, hingga zat karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan dan dapat memicu ketergantungan.

Vape Disebut Bisa Disalahgunakan untuk Zat Berbahaya

Selain menimbulkan risiko kesehatan, BPOM juga menyoroti penyalahgunaan perangkat vape untuk penggunaan new psychoactive substances (NPS) maupun zat berbahaya lainnya.