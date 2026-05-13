Pegadaian Gelar Operasi Katarak Gratis, 300 Peserta Ikuti Screening dan 125 Orang Jalani Operasi

JawaPos.con - PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan Program Operasi Katarak Gratis Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 9–11 Mei 2026 di Langen Palikrama, Sidoarjo.

Kegiatan sosial ini dilaksanakan dengan menggandeng Klinik Pratama Pegadaian Permata Surabaya dan John Fawcett Foundation (JFF) dalam memberikan layanan kesehatan mata bagi masyarakat, khususnya penderita katarak yang membutuhkan penanganan medis namun memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 300 orang mengikuti proses screening atau pemeriksaan awal. Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 125 orang dinyatakan memenuhi syarat dan menjalani tindakan operasi katarak gratis. Program ini meliputi rangkaian pemeriksaan awal, tindakan operasi, hingga kontrol pascaoperasi guna memastikan proses pemulihan peserta berjalan dengan baik.

Deputi Operasional PT Pegadaian Kanwil XII Surabaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Pegadaian terhadap kesehatan masyarakat sekaligus bagian dari dukungan perusahaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya poin Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

“Melalui Program Operasi Katarak Gratis ini, kami berharap masyarakat dapat kembali melihat dengan lebih jelas, beraktivitas dengan nyaman, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil XII Surabaya, Bapak Ahmad Zaenudin, turut menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi berbagai pihak dalam kegiatan sosial tersebut.

“Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kualitas hidup masyarakat. Melalui program ini, Pegadaian ingin hadir tidak hanya sebagai perusahaan jasa keuangan, tetapi juga sebagai perusahaan yang memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat di masa mendatang,” ungkap Ahmad Zaenudin.

Pegadaian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga medis, tim Klinik Pratama Pegadaian Permata Surabaya, John Fawcett Foundation (JFF), serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

