Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Rabu, 20 Mei 2026 | 05.31 WIB

Ketahui Lebih Banyak tentang Lemak Trans Demi Kesehatan Jantung

Ilustrasi Makanan Cepat Saji. Sumber Foto: Health Shots - Image

Ilustrasi Makanan Cepat Saji. Sumber Foto: Health Shots

JawaPos.com - Tahukah kamu, lemak trans dibuat dengan menambahkan hidrogen ke minyak nabati cair atau hidrogenasi, yang memadatkan lemak, dimana jika berlebihan dapat menyebabkan serangan jantung.

Dilansir dari Health Shots, Minggu (17/5), metode ini menghasilkan lemak trans, yang membantu memperpanjang umur simpan dan stabilitas makanan.

Namun, ternyata, makanan yang kaya lemak trans dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, sehingga penting untuk mengurangi asupannya, berikut cara mengurangi asupannya

1. Pilih minyak sehat

Pilihlah minyak yang kaya akan lemak tak jenuh, seperti minyak zaitun, minyak canola, atau minyak bunga matahari, untuk memasak.

Minyak-minyak ini, yang kaya akan lemak tak jenuh tunggal dan ganda, menyediakan asam lemak vital yang mengurangi peradangan dan meningkatkan fungsi otak

Antioksidan yang terkandung dalam minyak sehat membantu melindungi sel dari komponen berbahaya.

2. Baca label makanan

Lemak trans seringkali tercantum di bagian total lemak, cobalah mencari istilah seperti minyak terhidrogenasi sebagian, karena ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi lemak trans.

3. Batasi konsumsi makanan olahan

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Jantung Berdebar dan Napas Terasa Sempit? 6 Cara Sederhana Bisa Membantu Mengambil Kembali Kendali Saat Kecemasan Menyerang Tiba-Tiba - Image
Kesehatan

Jantung Berdebar dan Napas Terasa Sempit? 6 Cara Sederhana Bisa Membantu Mengambil Kembali Kendali Saat Kecemasan Menyerang Tiba-Tiba

Rabu, 22 April 2026 | 18.02 WIB

6 Alasan Wanita Perlu Konsumsi Biji-bijian, Jaga Kesehatan Tulang hingga Jantung - Image
Kesehatan

6 Alasan Wanita Perlu Konsumsi Biji-bijian, Jaga Kesehatan Tulang hingga Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 21.06 WIB

Mengenal Gejala Penyakit Jantung Bawaan pada Anak, Bisa Pengaruhi Tumbuh Kembangnya - Image
Kesehatan

Mengenal Gejala Penyakit Jantung Bawaan pada Anak, Bisa Pengaruhi Tumbuh Kembangnya

Rabu, 8 April 2026 | 20.43 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

3

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit

6

Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh

7

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

8

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

9

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

10

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore