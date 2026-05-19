Ketahui Lebih Banyak tentang Lemak Trans Demi Kesehatan Jantung

JawaPos.com - Tahukah kamu, lemak trans dibuat dengan menambahkan hidrogen ke minyak nabati cair atau hidrogenasi, yang memadatkan lemak, dimana jika berlebihan dapat menyebabkan serangan jantung.

Dilansir dari Health Shots, Minggu (17/5), metode ini menghasilkan lemak trans, yang membantu memperpanjang umur simpan dan stabilitas makanan.

Namun, ternyata, makanan yang kaya lemak trans dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, sehingga penting untuk mengurangi asupannya, berikut cara mengurangi asupannya

1. Pilih minyak sehat

Pilihlah minyak yang kaya akan lemak tak jenuh, seperti minyak zaitun, minyak canola, atau minyak bunga matahari, untuk memasak.

Minyak-minyak ini, yang kaya akan lemak tak jenuh tunggal dan ganda, menyediakan asam lemak vital yang mengurangi peradangan dan meningkatkan fungsi otak

Antioksidan yang terkandung dalam minyak sehat membantu melindungi sel dari komponen berbahaya.

2. Baca label makanan

Lemak trans seringkali tercantum di bagian total lemak, cobalah mencari istilah seperti minyak terhidrogenasi sebagian, karena ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi lemak trans.