Makanan dan Minuman yang Perlu Dihindari agar Tak Hipertensi di Usia Muda, Kopi Susu Viral Termasuk

JawaPos.com – Menjaga konsumsi makanan dan minuman adalah salah satu faktor penting agar tak hipertensi di usia muda. Kasus hipertensi kini tak lagi identik dengan usia lanjut. Gaya hidup tidak sehat, konsumsi makanan tinggi garam, hingga minuman manis kekinian membuat tekanan darah tinggi mulai banyak ditemukan pada usia muda.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam dr. Sukamto Koesnoe, Sp.PD-KAI mengatakan, salah satu langkah paling penting untuk mencegah hipertensi adalah membatasi konsumsi garam harian.

Menurutnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan konsumsi garam kurang dari lima gram per hari atau sekitar satu sendok teh, termasuk garam yang terkandung dalam masakan maupun makanan kemasan.

“Masalahnya, orang Indonesia rata-rata konsumsi garam jauh lebih tinggi dari ini, sering dua sampai tiga kali lipat,” ujar dr. Sukamto saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (19/5).

Makanan Olahan dan Cepat Saji Perlu Dibatasi dr. Sukamto menjelaskan bahwa makanan olahan dan kemasan menjadi salah satu sumber garam tertinggi yang sering dikonsumsi masyarakat tanpa disadari. Hal ini membuat hipertensi terjadi.

Beberapa jenis makanan yang perlu dibatasi antara lain mi instan, sosis, nugget, kornet, ikan asin, hingga dendeng. Selain itu, makanan dengan pengawet garam tinggi seperti acar, kecap asin, dan terasi juga sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan.

Tak hanya itu, camilan asin seperti keripik dan kacang asin serta makanan cepat saji seperti burger, pizza, dan ayam goreng franchise juga dapat meningkatkan risiko hipertensi bila dikonsumsi terlalu sering.

“Yang perlu dihindari atau dibatasi ketat adalah makanan olahan dan kemasan,” kata dr. Sukamto.