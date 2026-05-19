Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 20 Mei 2026 | 05.08 WIB

Bingung Hasil Cek Tekanan Darah Berubah? Ini Penjelasan Dokter Jelasnya

Tekanan darah normal tiap kelompok usia ternyata berbeda-beda. (Freepik/Freepik)

JawaPos.com – Hasil pemeriksaan tekanan darah yang berubah-ubah sering membuat masyarakat bingung. Pada satu pemeriksaan tensi bisa sangat tinggi, namun saat dicek ulang beberapa hari kemudian justru normal. Dokter Spesialis Penyakit Dalam dr. Sukamto Koesnoe, Sp.PD-KAI menegaskan pentingnya diagnosis rutin

Menurutnya, diagnosis hipertensi tidak boleh ditegakkan hanya dari satu kali pengukuran tekanan darah. Pemeriksaan harus dilakukan minimal pada dua kesempatan berbeda dengan jeda beberapa hari hingga minggu dan dalam kondisi yang benar.

“Diagnosis hipertensi tidak boleh ditegakkan hanya dari satu kali pengukuran. Idealnya, tekanan darah diukur minimal pada dua kesempatan berbeda dengan jarak beberapa hari hingga minggu, dalam kondisi yang benar,” ujar dr. Sukamto saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (19/5).

Pengukuran Tekanan Darah Harus Dilakukan dalam Kondisi Tepat

dr. Sukamto menjelaskan, ada sejumlah syarat agar hasil pemeriksaan tekanan darah benar-benar akurat. Pasien sebaiknya duduk tenang selama minimal lima menit sebelum pemeriksaan dilakukan.

Selain itu, pasien juga tidak disarankan baru selesai merokok, minum kopi, maupun olahraga sebelum pemeriksaan. Kandung kemih juga harus dikosongkan.

“Dan posisi lengan setinggi jantung saat diukur,” jelas dr. Soekamto

Fenomena Jas Putih Jadi Penyebab Tensi Mendadak Tinggi

Di sisi lain, Ketua Satuan Tugas Imunisasi Dewasa dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) itu juga mengatakan bahwa tekanan darah yang tiba-tiba tinggi saat di klinik sering disebabkan fenomena jas putih atau white coat hypertension.

Kondisi tersebut terjadi ketika pasien merasa cemas saat bertemu dokter atau tenaga kesehatan sehingga tekanan darah meningkat sementara.

