Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 20 Mei 2026 | 06.30 WIB

Aturan Obat Hipertensi: Jangan Berhenti Saat Tekanan Darah Menurun Tanpa Anjuran Dokter

Ilustrasi Hipertensi. (Pexels/Thirdman)

JawaPos.com – Banyak penderita hipertensi menghentikan konsumsi obat ketika tekanan darah mulai turun dan merasa tubuh kembali sehat. Padahal, kebiasaan tersebut berbahaya karena justru dapat memicu lonjakan tekanan darah hingga meningkatkan risiko stroke maupun serangan jantung.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam dr. Sukamto Koesnoe, Sp.PD-KAI menegaskan, obat antihipertensi pada dasarnya aman selama digunakan sesuai indikasi dan dosis yang tepat berdasarkan anjuran dokter.

Obat antihipertensi yang diresepkan dokter pada dasarnya aman, selama digunakan sesuai indikasi dan dosis yang tepat,” ujar dr. Sukamto saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (19/5).

Ia menjelaskan, terdapat beberapa golongan obat hipertensi yang memiliki fungsi berbeda sesuai kondisi pasien. Ada obat yang lebih cocok untuk penderita diabetes, gangguan jantung, hingga pasien lanjut usia.

“Pemilihan jenis obat ini sangat individual,” katanya.

Jangan Sembarangan Minum Obat Hipertensi

Oleh karena itu, dr. Sukamto mengingatkan masyarakat untuk tidak mengonsumsi obat hipertensi tanpa konsultasi medis. Menurutnya, masih banyak pasien yang minum obat milik saudara atau tetangga hanya karena merasa memiliki keluhan serupa.

Padahal, obat yang cocok untuk satu orang belum tentu aman untuk orang lain. Dalam kondisi tertentu, beberapa jenis obat hipertensi justru dapat membahayakan pasien, misalnya pada penderita gangguan ginjal atau ibu hamil.

“Yang sering jadi masalah di masyarakat, jangan sembarangan minum obat hipertensi tanpa konsultasi dokter. Obat yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk Anda,” tegasnya.

Dosis Obat Harus Disesuaikan Bertahap

Di sisi lain, Ketua Satuan Tugas Imunisasi Dewasa dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) itu menjelaskan pemberian dosis obat hipertensi juga tidak bisa dilakukan sembarangan.

