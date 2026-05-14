Kenali Gejala Malaria Knowlesi, Bisa Sebabkan Demam hingga Gagal Ginjal

Ilustrasi Demam (Dok. freepik.com)
JawaPos.com – Gejala malaria knowlesi disebut sulit dibedakan dengan jenis malaria lainnya. Namun, penyakit zoonosis yang ditularkan dari monyet melalui nyamuk ke manusia ini dapat berkembang cepat menjadi kondisi berat seperti gagal ginjal apabila tidak segera ditangani.
Dokter dari Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI, dr. Inke Nadia Diniyanti Lubis mengatakan, gejala awal malaria knowlesi umumnya berupa demam dengan pola naik turun setiap 24 jam.
“Gejalanya tidak bisa dibedakan dengan jenis malaria yang lain. Jadi sama, bisa demam, biasanya siklus harian. Setiap 24 jam dia naik, lalu paginya turun, malam meningkat lagi,” ujar dr. Inke dalam pemaparannya kepada wartawan, Kamis (14/5).
Hingga sejauh ini, ia mengatakan bahwa tak ada perbedaan gejala yang mencolok antara anak dan dewasa. Hanya saja, gejala bisa lebih parah bila terjadi pada ibu hamil.
Demam, Menggigil hingga Nyeri Otot Jadi Gejala Awal
Selain demam, penderita malaria knowlesi juga dapat mengalami menggigil, berkeringat, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, tubuh lemas, hingga mual dan muntah.
Dalam beberapa kasus, dr. Inke menyebut bahwa penderita malaria knowlesi juga bisa mengalami batuk maupun nyeri perut sehingga gejalanya kerap menyerupai infeksi lain.
Menurut dr Inke, masyarakat perlu waspada apabila mengalami gejala tersebut setelah beraktivitas di kawasan hutan, perkebunan, atau daerah yang berisiko menjadi habitat nyamuk penular malaria knowlesi.
Malaria Knowlesi Bisa Cepat Menjadi Berat
dr. Inke menjelaskan, parasit Plasmodium knowlesi memiliki siklus hidup yang cepat sehingga jumlah parasit di dalam tubuh dapat meningkat dalam waktu singkat.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat