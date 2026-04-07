Demam Turun Seketika!, Trik Jitu Mengatasi Rasa Sakit Tanpa Harus Minum Obat Kimia

Ilustrasi demam/freepik
JawaPos.com - Demam terjadi saat suhu tubuh naik sampai menunjukkan angka lebih dari 38 derajat Celcius.
Demam terjadi dari respon alami tubuh dalam melawan infeksi virus dan kuman bakteri. Meskipun begitu, suhu tubuh yang terlalu tinggi bisa menimbulkan rasa tidak nyaman jika tidak segera ditangani.
Kebanyakan orang langsung terburu-buru mengambil paracetamol untuk meredakan demam. Namun, ada solusi lain yang dapat anda lakukan untuk bisa menurunkan demam secara alami.
Merangkum informasi dari laman /ayosehat.kemkes.go.id dan puskesmasperampuan-dikes.
Baca Juga: Ramalan Kesehatan Zodiak Besok Rabu 8 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces
Minum banyak cairan
Demam anda bisa cepat turun dengan cara mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan minum 8 gelas air mineral setiap hari, agar suhu tubuh cepat stabil.
Namun, anda juga bisa memenuhi cairan tubuh dengan cara lain seperti mengkonsumsi kaldu ayam hangat, jus buah, air kelapa, dan minum jeruk hangat.
Bedrest
Istirahat total adalah langkah yang perlu dilakukan saat sedang demam. Hentikan segala jenis aktivitas supaya tubuh bisa berhenti bekerja dan mendapatkan energi untuk memulihkan diri.
Tidur dengan selimut mampu membantu tubuh anda mengeluarkan keringat, sehingga suhu tubuh bisa menjadi normal.
Minum wedang jahe
Wedang jahe juga dapat dijadikan obat alami untuk menurunkan demam. Jahe mengandung senyawa antibakteri yang dapat mengobati panas di tubuh anda. Jahe bisa langsung dibuat menjadi wedang atau dicampur ke dalam teh hangat
Kompres air hangat
Saat demam,kompres bagian tubuh anda dengan air hangat untuk membantu mengeluarkan panas dari tubuh. Kompres hangat pada bagian ketiak dan selangkangan selama 10-15 menit untuk hasil yang efektif.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven