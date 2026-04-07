Shania Vivi Armylia Putri
08 April 2026, 00.15 WIB

Demam Turun Seketika!, Trik Jitu Mengatasi Rasa Sakit Tanpa Harus Minum Obat Kimia

Ilustrasi demam/freepik

JawaPos.com - Demam terjadi saat suhu tubuh naik sampai menunjukkan angka lebih dari 38 derajat Celcius.

Demam terjadi dari respon alami tubuh dalam melawan infeksi virus dan kuman bakteri. Meskipun begitu, suhu tubuh yang terlalu tinggi bisa menimbulkan rasa tidak nyaman jika tidak segera ditangani.

Kebanyakan orang langsung terburu-buru mengambil paracetamol untuk meredakan demam. Namun, ada solusi lain yang dapat anda lakukan untuk bisa menurunkan demam secara alami.

Merangkum informasi dari laman /ayosehat.kemkes.go.id dan puskesmasperampuan-dikes.lombokbaratkab.go.id berikut trik jitu menurunkan demam tanpa obat

Demam anda bisa cepat turun dengan cara mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan minum 8 gelas air mineral setiap hari, agar suhu tubuh cepat stabil.

Namun, anda juga bisa memenuhi cairan tubuh dengan cara lain seperti mengkonsumsi kaldu ayam hangat, jus buah, air kelapa, dan minum jeruk hangat.

Istirahat total adalah langkah yang perlu dilakukan saat sedang demam. Hentikan segala jenis aktivitas supaya tubuh bisa berhenti bekerja dan mendapatkan energi untuk memulihkan diri.

Tidur dengan selimut mampu membantu tubuh anda mengeluarkan keringat, sehingga suhu tubuh bisa menjadi normal.

Wedang jahe juga dapat dijadikan obat alami untuk menurunkan demam. Jahe mengandung senyawa antibakteri yang dapat mengobati panas di tubuh anda. Jahe bisa langsung dibuat menjadi wedang atau dicampur ke dalam teh hangat

Saat demam,kompres bagian tubuh anda dengan air hangat untuk membantu mengeluarkan panas dari tubuh. Kompres hangat pada bagian ketiak dan selangkangan selama 10-15 menit untuk hasil yang efektif. 

