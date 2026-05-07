Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 7 Mei 2026 | 20.37 WIB

Angka Harapan Hidup dengan Denmark Beda 10 Tahun, Menkes Singgung Tingkat Obesitas

Makan buru-buru bisa picu obesitas. (Freepik) - Image

Makan buru-buru bisa picu obesitas. (Freepik)

JawaPos.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti perbedaan angka harapan hidup masyarakat Indonesia dengan Denmark yang mencapai sekitar 10 tahun. Menurutnya, salah satu faktor utama yang memengaruhinya adalah tingkat obesitas dan pola hidup sehat masyarakat.

Budi mengatakan rata-rata angka harapan hidup masyarakat Denmark berada di kisaran 82 hingga 83 tahun, sedangkan Indonesia masih sekitar 72 hingga 73 tahun.

“Saya tadi baru lihat average life expectancy dari Danish itu antara 82 sampai 83 tahun. Average life expectancy Indonesian itu 72-73 lah. Jadi kita ada 10 years difference,” kata Budi dalam talkshow Kampanye Pencegahan dan Pengendalian Obesitas, Kamis (7/5).

Ia mengaku iri karena masyarakat Denmark memiliki peluang hidup lebih lama dibanding masyarakat Indonesia. Menurutnya, salah satu indikator yang terlihat jelas adalah ukuran tubuh dan indeks massa tubuh atau Body Mass Index (BMI).

BMI ideal adalah di bawah 24. Selain itu, ukuran pinggang ideal untuk pria adalah kurang dari 90 cm sementara untuk perempuan di bawah 80 cm.

Budi menjelaskan obesitas berkaitan erat dengan risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkar perut dan berat badan ideal demi meningkatkan peluang hidup lebih panjang.

"Ini bukan masalah fisik, ini masalah kesehatan,” tegasnya.

Menurut Budi, menjaga berat badan bukan hanya soal penampilan, tetapi juga upaya mencegah penyakit tidak menular agar masyarakat dapat hidup lebih lama dan sehat hingga usia lanjut.

Nutri-Level Disebut Bisa Tekan Risiko Obesitas

Dalam kesempatan itu, Budi menyinggung peluncuran Nutri-Level atau Nutri-Grade sebagai bagian edukasi masyarakat untuk memilih makanan dan minuman yang lebih sehat.

Menurutnya, sistem label tersebut dibuat sederhana agar mudah dipahami masyarakat tanpa harus menghitung kalori atau kandungan gizi secara rinci.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Penyebab Pujo Buntoro dan Sigit Joko Meninggal Dunia di Siksorogo Lawu Ultra 2025: Serangan Jantung - Image
Berita Daerah

Penyebab Pujo Buntoro dan Sigit Joko Meninggal Dunia di Siksorogo Lawu Ultra 2025: Serangan Jantung

Senin, 8 Desember 2025 | 19.41 WIB

Pentingnya Pendampingan Nutrisi dan Psikologis pada Pasien Obesitas Usai Operasi Bariatrik - Image
Kesehatan

Pentingnya Pendampingan Nutrisi dan Psikologis pada Pasien Obesitas Usai Operasi Bariatrik

Rabu, 6 Mei 2026 | 16.11 WIB

Obesitas Bukan Sekadar Soal Penampilan, Ini Penyakit Kronis yang Perlu Penanganan Serius - Image
Kesehatan

Obesitas Bukan Sekadar Soal Penampilan, Ini Penyakit Kronis yang Perlu Penanganan Serius

Sabtu, 11 April 2026 | 02.01 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore