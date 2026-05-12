Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Rabu, 13 Mei 2026 | 03.06 WIB

Ketergantungan Impor Farmasi Masih Tinggi, BPOM Dorong Penguatan Industri Ekstrak Bahan Alam

BPOM dorong penguatan industri ekstrak bahan alam di Indonesia untuk kurangi ketergantungan impor farmasi hingga 85 persen. - Image

BPOM dorong penguatan industri ekstrak bahan alam di Indonesia untuk kurangi ketergantungan impor farmasi hingga 85 persen.

JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menilai bertambahnya industri ekstrak bahan alam di Indonesia dapat memperkuat ketahanan dan kemandirian bahan baku farmasi nasional di tengah tingginya ketergantungan impor.

Seperti diketahui, angka impor bahan baku farmasi masih berada di angka yang sangat tinggi dengan 80-85 persen yang dominan berasal dari Tiongkok dan India.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM RI, Mohamad Kashuri mengatakan kehadiran pabrik Klapanunggal dari PT Phytochemindo Reksa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menambah jumlah industri ekstrak bahan alam di dalam negeri.

“Dengan bertambahnya satu industri ekstrak bahan alam ini tentu ini menambah jumlah industri ekstrak bahan alam secara nasional ya. Kita bertambah satu lagi dari 18 menjadi 19 tentunya ini mendukung ketahanan nasional dalam hal kemandirian bahan baku,” kata Kashuri di Bogor, Selasa (12/5).

Menurut dia, Indonesia perlu memperkuat produksi bahan baku sendiri karena selama ini industri farmasi masih bergantung pada impor, sementara sumber daya alam di dalam negeri sangat melimpah.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Industri Farmasi Perkuat Ekosistem Kesehatan Berbasis Teknologi - Image
Bisnis

Industri Farmasi Perkuat Ekosistem Kesehatan Berbasis Teknologi

Sabtu, 2 Mei 2026 | 03.00 WIB

24 Obat Herbal Dilarang Beredar karena Mengandung Bahan Kimia, Mayoritas Obat Kuat Pria, Cek Daftarnya - Image
Kesehatan

24 Obat Herbal Dilarang Beredar karena Mengandung Bahan Kimia, Mayoritas Obat Kuat Pria, Cek Daftarnya

Selasa, 7 April 2026 | 20.33 WIB

Bukan Lagi Nostalgia, Jamu Jadi Masa Depan Kesehatan Indonesia - Image
Kesehatan

Bukan Lagi Nostalgia, Jamu Jadi Masa Depan Kesehatan Indonesia

Jumat, 6 Februari 2026 | 05.05 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

4

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga

7

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

8

Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026

9

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

10

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore