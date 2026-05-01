Industri Farmasi Perkuat Ekosistem Kesehatan Berbasis Teknologi

JawaPos.com – Upaya membangun ekosistem industri kesehatan yang terintegrasi terus didorong pelaku industri farmasi di tengah meningkatnya kebutuhan layanan yang lebih menyeluruh. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat daya saing sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berbasis teknologi.

Salah satunya dilakukan PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) yang memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada April 2026 untuk rencana penguatan permodalan atau Right Issue. Keputusan ini menjadi bagian dari transformasi perusahaan dalam melengkapi ekosistem layanan kesehatan yang terintegrasi.

Berdasarkan prospektus ringkas, perseroan berencana menerbitkan saham baru dalam jumlah maksimal 5,7 miliar lembar dengan nilai nominal Rp100 per saham, disertai penerbitan waran sesuai ketentuan. Dana yang diperoleh akan digunakan secara terukur untuk memperkuat struktur permodalan serta potensi akuisisi guna mendukung pengembangan usaha.

Direktur PT Pyridam Farma Tbk, Sinta L. Ningsih, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab industri dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih komprehensif.

“Perseroan ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan Pemegang Saham. Tentunya, dengan persetujuan yang kami dapatkan, kami akan berfokus untuk melengkapi ekosistem kami. Perseroan melihat bahwa sebagai perusahaan farmasi, memberikan produk dan layanan kesehatan terbaik dengan teknologi mutakhir bagi masyarakat adalah bentuk kewajiban dan tanggung jawab kami,” ujarnya.

Penguatan ekosistem kesehatan terintegrasi dinilai menjadi kunci di tengah transformasi sektor kesehatan yang semakin mengarah pada layanan berbasis inovasi. Integrasi antara produksi farmasi, distribusi, hingga layanan kesehatan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Selain itu, penyertaan waran dalam skema pendanaan juga membuka peluang tambahan modal pada masa mendatang, dengan jumlah maksimal sebesar 35 persen dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh saat penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK. Instrumen ini memberi nilai tambah bagi investor sekaligus memperluas fleksibilitas perusahaan dalam mengelola kebutuhan pendanaan jangka panjang.