Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 9 Mei 2026 | 02.06 WIB

Bahaya Laten Earphone yang Kotor! Simak Trik Ini Bisa Mencegah Anda Tuli di Usia Muda

Ilustrasi earphone/freepik

JawaPos.com - Earphone dinilai efektif untuk membantu berbagai aktivitas terasa lebih nyaman dan menyenangkan.

Mulai dari saat aktivitas mengerjakan tugas, belajar, berolahraga, sampai mengikuti rapat agar tetap fokus.

Namun, pemakaian earphone yang terlalu sering dan dalam durasi lama juga bisa berdampak buruk, terutama jika earphone jarang dibersihkan.

Berdasarkan informasi dari laman ayosehat.kemkes.go.id batas aman volume earphone pada perangkat sebaiknya tidak lebih dari 60%.

Selain itu, earphone yang kotor dapat mengganggu kesehatan telinga dan berisiko memicu gangguan pendengaran.

Salah satu contoh sederhana adalah munculnya jerawat di area telinga akibat kurang menjaga kebersihan earphone. 

Jangan sampai menimbulkan masalah pendengaran, penting untuk rutin membersihkan earphone dari debu dan kotoran.

Mengutip informasi dari laman planetgadget berikut cara membersihkan earphone supaya tetap bersih dan nyaman saat dipakai.

Earphone dapat dibersihkan menggunakan microfiber. Bahan ini sangat direkomendasikan karena lembut, ringan, dan tipis sehingga mampu menjangkau kotoran serta debu sampai ke sela-sela terkecil. Lepaskan pula bagian karet yang ada agar proses pembersihan lebih maksimal dan mudah dilakukan.

