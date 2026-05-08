Jangan sampai Terjadi di Indonesia, Argentina Hadapi Lonjakan Hantavirus Terparah dalam Beberapa Tahun Terakhir

JawaPos.com-Argentina sedang menghadapi musim hantavirus paling parah dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi sebuah krisis yang kini terseret ke dalam konfrontasi diplomatik, lapor Anadolu pada Jumat.

Saat otoritas kesehatan di negara itu berjuang mengendalikan lonjakan kasus yang hampir dua kali lipat dibanding tahun lalu, Pemerintah Argentina justru melontarkan kritik kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena diduga "mempolitisasi" wabah tersebut.

Menurut buletin epidemiologi terbaru, yang dirilis Senin (4/5), selama musim 2025–2026 sejak Juni tahun lalu, Argentina mencatat 101 kasus terkonfirmasi atau naik dari 57 kasus pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

"Secara nasional, musim 2025-2026 menunjukkan jumlah kasus, yang berada di atas ambang wabah, untuk sebagian besar periode yang dianalisis," menurut Kementerian Kesehatan Argentina.

Kementerian itu menambahkan ada peningkatan berkelanjutan yang belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Sepanjang tahun 2026 saja, sudah tercatat 42 kasus; sedangkan Pemerintah Argentina berupaya menerapkan protokol deteksi dini.

Para ahli menyebut serangkaian faktor lingkungan, mulai dari kekeringan hingga hujan lebat, sebagai penyebab utama lonjakan tersebut.

Periode kering mendorong hewan pengerat masuk ke permukiman manusia untuk mencari makanan, sedangkan hujan deras memicu penyebaran biji-bijian hingga menyebabkan ledakan populasi tikus.