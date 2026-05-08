Jangan sampai Terjadi di Indonesia, Argentina Hadapi Lonjakan Hantavirus Terparah dalam Beberapa Tahun Terakhir

Ilustrasi struktur hantavirus. (Istimewa)
JawaPos.com-Argentina sedang menghadapi musim hantavirus paling parah dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi sebuah krisis yang kini terseret ke dalam konfrontasi diplomatik, lapor Anadolu pada Jumat.
Saat otoritas kesehatan di negara itu berjuang mengendalikan lonjakan kasus yang hampir dua kali lipat dibanding tahun lalu, Pemerintah Argentina justru melontarkan kritik kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena diduga "mempolitisasi" wabah tersebut.
Menurut buletin epidemiologi terbaru, yang dirilis Senin (4/5), selama musim 2025–2026 sejak Juni tahun lalu, Argentina mencatat 101 kasus terkonfirmasi atau naik dari 57 kasus pada periode yang sama di tahun sebelumnya.
"Secara nasional, musim 2025-2026 menunjukkan jumlah kasus, yang berada di atas ambang wabah, untuk sebagian besar periode yang dianalisis," menurut Kementerian Kesehatan Argentina.
Kementerian itu menambahkan ada peningkatan berkelanjutan yang belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Sepanjang tahun 2026 saja, sudah tercatat 42 kasus; sedangkan Pemerintah Argentina berupaya menerapkan protokol deteksi dini.
Para ahli menyebut serangkaian faktor lingkungan, mulai dari kekeringan hingga hujan lebat, sebagai penyebab utama lonjakan tersebut.
Periode kering mendorong hewan pengerat masuk ke permukiman manusia untuk mencari makanan, sedangkan hujan deras memicu penyebaran biji-bijian hingga menyebabkan ledakan populasi tikus.
Kementerian Kesehatan Argentina juga mengaitkan peningkatan kasus dengan meningkatnya interaksi manusia dengan lingkungan liar, termasuk akibat kerusakan habitat, perluasan kawasan permukiman pedesaan, dan pergeseran wilayah endemik karena perubahan iklim.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1