7 Tanda Awal Ginjal yang Bermasalah, Salah Satunya Susah Buang Air Kecil

JawaPos.com – Ginjal bekerja dengan menyaring limbah, menyeimbangkan cairan, dan menjaga tubuh agar tetap terkendali.

Tetapi ketika ginjal mulai bermasalah, tanda-tanda peringatannya bisa samar dan mudah terlewatkan.

Mengenali gejala awal penyakit ginjal dapat membantu Anda mencari perawatan tepat waktu dan mencegah komplikasi.

Dilansir ndtv, berikut tujuh tanda awal ginjal yang bermasalah dan perlu Anda perhatikan sebelum terlambat.

1. Perubahan dalam buang air kecil

Salah satu tanda paling awal adalah perubahan yang terlihat pada pola buang air kecil.

Menurut studi, perubahan dalam buang air kecil termasuk peningkatan nokturia, urin berbusa (proteinuria), darah dalam urin (hematuria), dan perubahan volume (oliguria/poliuria) merupakan indikator penting kerusakan ginjal atau penyakit ginjal kronis stadium awal.

Perubahan ini menandakan kerusakan glomerulus, potensi infeksi, atau penurunan kapasitas filtrasi, yang dapat menyebabkan gagal ginjal progresif.

2. Kelelahan berkepanjangan