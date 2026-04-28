12 Penyebab Mimisan yang Perlu Diwaspadai, dari Kebiasaan Sepele hingga Gangguan Kesehatan

JawaPos.com – Kuping berdengung atau tinnitus menjadi keluhan yang cukup sering dialami banyak orang. Kondisi ini ditandai dengan munculnya suara seperti dengingan, siulan, atau desisan di telinga tanpa adanya sumber suara dari luar.

Meski terlihat sepele, kuping berdengung sebenarnya bukanlah penyakit, melainkan gejala dari kondisi tertentu. Dalam beberapa kasus, tinnitus hanya terjadi sementara. Namun, pada kondisi lain, gejala ini bisa berlangsung lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Penyebab kuping berdengung pun beragam, mulai dari faktor ringan seperti penumpukan kotoran telinga hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa saja pemicunya agar dapat melakukan pencegahan dan penanganan yang tepat.

Dilansir dari laman kesehatan Halodoc dan Alodokter, berikut ini beberapa penyebab kuping berdengung yang perlu diketahui.

1. Paparan Suara Keras

Paparan suara keras dalam waktu lama menjadi penyebab paling umum tinnitus. Misalnya, mendengarkan musik dengan volume tinggi melalui earphone atau bekerja di lingkungan bising. Suara keras dapat merusak sel rambut di telinga bagian dalam (koklea).

2. Penumpukan Kotoran Telinga

Kotoran telinga yang menumpuk dapat menyumbat saluran telinga dan mengganggu pendengaran. Kondisi ini bisa memicu tekanan di dalam telinga yang menyebabkan sensasi berdengung.

3. Infeksi Telinga