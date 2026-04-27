Berbeda dengan Common Cold, Cegah Kematian Akibat Virus Influenza dengan Vaksin Trivalent Terutama pada Anak dan Lansia

JawaPos.com – Influenza menjadi salah satu penyakit menular di Indonesia yang terus menjadi ancaman kesehatan. Bahkan influenza bisa berdampak serius, dengan angka perkiraan 290.000 hingga 650.000 kematian setiap tahunnya di seluruh dunia, termasuk Indonesia

Di Indonesia sendiri, yang merupakan negara tropis, influenza masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang perlu diantisipasi secara berkelanjutan. Terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Untuk itu, pemberian vaksin tahunan pun sangat dianjurkan guna melindungi masyarakat dari risiko infeksi dan komplikasi. Lantas, kenapa harus diberikan vaksin influenza trivalent bukan quadrivalent?

Diungkapkan Prof. Dr. dr. Soedjatmiko, Sp.A(K), M.Si., selaku Satgas Imunisasi IDAI, awalnya vaksin quadrivalent dikembangkan untuk melindungi dari dua galur virus flu jenis A yaitu H1N1 dan H3N2 serta dua galur virus flu jenis B yaitu Victoria dan Yamagata. Namun, sejak tahun 2020, virus B/Yamagata tidak ditemukan lagi di seluruh dunia.

Baginya, perubahan rekomendasi WHO ini mencerminkan dinamika epidemiologi influenza global yang perlu direspons secara ilmiah dan adaptif. “Oleh karena itu, pada 2023, WHO menilai bahwa keberadaan komponen virus B/Yamagata dalam vaksin tidak diperlukan lagi,” ujar Prof. Soedjatmiko dalam diskusi media baru-baru ini di Jakarta.

Profil Vaksin Trivalent

Dengan perubahan komponen virus, maka vaksin influenza pun berubah. Sejumlah studi menunjukkan, vaksin influenza trivalent memiliki profil imunogenisitas, efektivitas, dan keamanan yang sebanding dengan vaksin quadrivalent.

Prof. Soedjatmiko menerahgkan, efektivitas vaksin ditentukan oleh kesesuaian antigen dengan virus yang beredar. Sehingga, vaksin influenza trivalent tetap memberikan perlindungan optimal terhadap ancaman influenza.

“Transisi dari QIV ke TIV bukanlah bentuk pengurangan perlindungan, melainkan optimalisasi vaksin sesuai dengan bukti ilmiah terbaru,” tukasnya.