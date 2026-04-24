Tampil Lebih Percaya Diri! Deretan Bahan Alami Termasuk Kemangi yang Terbukti Ampuh Menghilangkan Bau Badan

JawaPos.com - Bau tidak sedap di tubuh bisa menjadi masalah dan mengganggu banyak orang. Munculnya bau badan juga mampu mengurangi rasa percaya diri.

Bau badan tak sedap disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti obesitas, usia pubertas, makanan, sampai penggunaan obat-obatan.

Berdasarkan informasi dari laman keslan.kemkes.go.i penderita bau badan dapat mengatasi masalah ini dengan berbagai perawatan seperti memakai sabun antiseptik, menghindari makanan berbau tajam, membersihkan area ketiak, telapak tangan, dan kaki, memakai deodorant, antiperspirant, parfum, mengganti pakaian, mencukur rambut ketiak, sampai melakukan pengobatan pada dokter kulit dan kelamin.

Selain perawatan tersebut penggunaan bahan-bahan alami juga dapat membantu mengurangi penumpukan bakteri dan kuman di dalam tubuh.

Berikut informasi dari laman kemkes.go.id cara mengatasi bau badan memakai bahan-bahan alami yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi bau badan secara efektif.

Daun kemangi

Bahan alami yang mampu mengurangi bau badan adalah daun kemangi. Daun kemangi mengandung minyak atsiri yang berfungsi sebagai antiseptik.

Daun kemangi dapat dikonsumsi langsung sebagai lalapan, atau dikeringkan sebagai teh. Supaya bau badan cepat hilang, konsumsi daun kemangi ini dua kali sehari.

Kecombrang

Bunga kecombrang juga dapat menghilangkan bau badan. Bunga kecombrang mengandung zat fenolik, saponin, flavonida, tannin, alkaloid, triterpenoid, steroid, polifenol, glukosa, dan antimikroba yang dapat mengurangi bau badan.

Anda bisa menumbuk bunga kecombrang dan batangnya, kemudian oleskan pada tubuh setiap sebelum mandi.

Air daun sirih