Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 25 April 2026 | 06.09 WIB

Tampil Lebih Percaya Diri! Deretan Bahan Alami Termasuk Kemangi yang Terbukti Ampuh Menghilangkan Bau Badan

Ilustrasi bau badan/freepik - Image

Ilustrasi bau badan/freepik

JawaPos.com - Bau tidak sedap di tubuh bisa  menjadi masalah dan mengganggu banyak orang. Munculnya bau badan juga mampu mengurangi rasa percaya diri.

Bau badan tak sedap disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti obesitas, usia pubertas, makanan, sampai penggunaan obat-obatan.

Berdasarkan informasi dari laman keslan.kemkes.go.i penderita bau badan dapat mengatasi masalah ini dengan berbagai perawatan seperti memakai sabun antiseptik, menghindari makanan berbau tajam, membersihkan area ketiak, telapak tangan, dan kaki, memakai deodorant, antiperspirant, parfum, mengganti pakaian, mencukur rambut ketiak, sampai melakukan pengobatan pada dokter kulit dan kelamin.

Selain perawatan tersebut penggunaan bahan-bahan alami juga dapat membantu mengurangi penumpukan bakteri dan kuman di dalam tubuh.

Berikut informasi dari laman kemkes.go.id cara mengatasi bau badan memakai bahan-bahan alami yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi bau badan secara efektif.

Bahan alami yang mampu mengurangi bau badan adalah daun kemangi. Daun kemangi mengandung minyak atsiri yang berfungsi sebagai antiseptik.

Daun kemangi dapat dikonsumsi langsung sebagai lalapan, atau dikeringkan sebagai teh. Supaya bau badan cepat hilang, konsumsi daun kemangi ini dua kali sehari. 

Bunga kecombrang juga dapat menghilangkan bau badan. Bunga kecombrang mengandung zat fenolik, saponin, flavonida, tannin, alkaloid, triterpenoid, steroid, polifenol, glukosa, dan antimikroba yang dapat mengurangi bau badan.

Anda bisa menumbuk bunga kecombrang dan batangnya, kemudian oleskan pada tubuh setiap sebelum mandi.

Rebusan daun sirih juga mampu menghilangkan bau badan tidak sedap. Rebus beberapa lembar daun sirih, dan campurkan air rebusan daun sirih pada bak mandi. Gunakan rebusan air daun sirih setiap kali anda mandi, agar hasilnya bisa maksimal.

Artikel Terkait
Tak Banyak Yang Tahu, 11 Kebiasaan Kebersihan Yang Bikin Bau Badan Makin Menyengat - Image
Kepribadian

Tak Banyak Yang Tahu, 11 Kebiasaan Kebersihan Yang Bikin Bau Badan Makin Menyengat

Sabtu, 11 April 2026 | 01.59 WIB

Cegah Bau Badan di Cuaca Panas dengan 5 Makanan Ini, Apa Saja? - Image
Lifestyle

Cegah Bau Badan di Cuaca Panas dengan 5 Makanan Ini, Apa Saja?

Jumat, 20 Maret 2026 | 09.27 WIB

Sering Risih dengan Bau Badan? Begini Gejala, Penyebab, dan Cara Mengatasinya! - Image
Lifestyle

Sering Risih dengan Bau Badan? Begini Gejala, Penyebab, dan Cara Mengatasinya!

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16.04 WIB

Terpopuler

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana - Image
1

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

4

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

7

Resmi Pindah ke Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta

8

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih

9

18 Rekomendasi Sarapan Pagi di Bandung Paling Sedap, Sederet Kuliner Mantap yang Wajid Disantap

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

