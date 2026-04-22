Mengenal Penyakit Limfedema, Bukan Bengkak Biasa Tapi Disebabkan Penumpukkan Cairan Getah Bening di Limfatik

Ilustrasi fase penyakit limfedema (https://www.sigvaris.com/en-au/expertise/condition/lymphoedema)
JawaPos.com - Semua manusia memiliki tubuh yang unik. Semakin unik tubuh mereka, semakin unik pula kondisi yang mereka miliki.
Beberapa diantaranya memiliki kondisi tubuh yang sangat baik, sehingga tidak ditemukan penyakit atau kelainan apa pun. Lalu ada mereka yang memiliki kondisi yang sedikit kurang baik hingga sangat parah.
Dan ada pula beberapa orang yang sangat unik, hingga kondisi mereka ini sangat langka dan masih diteliti.
Limfedema
Dilansir dari Halodoc, limfedema adalah sebuah pembengkakan jaringan yang disebabkan oleh akumulasi cairan berisi protein. Cairan tersebut biasanya dialirkan melalui sistem limfatik tubuh kita.
Kondisi ini akan mempengaruhi bagian lengan dan kaki tubuh, tapi juga bisa terjadi di dada, perut, leher, bahkan alat kelamin.
Penyebab
Dilansir dari Alodokter, limfedema paling sering terjadi pada penderita kanker. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan sel kanker di sekitar pembuluh atau kelenjar getah bening yang dapat menekan aliran cairan limfe.
Atau efek samping dari pengobatan kanker, seperti radioterapi atau operasi pengangkatan tumor yang bisa merusak pembuluh limfe.
Limfedema juga ditemukan pada pasien penderita kaki gajah, yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria. Mereka yang mengalami limfedema akibat penyakit lain disebut limfedema sekunder.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara