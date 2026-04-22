Mengenal Penyakit Limfedema, Bukan Bengkak Biasa Tapi Disebabkan Penumpukkan Cairan Getah Bening di Limfatik

JawaPos.com - Semua manusia memiliki tubuh yang unik. Semakin unik tubuh mereka, semakin unik pula kondisi yang mereka miliki.

Beberapa diantaranya memiliki kondisi tubuh yang sangat baik, sehingga tidak ditemukan penyakit atau kelainan apa pun. Lalu ada mereka yang memiliki kondisi yang sedikit kurang baik hingga sangat parah.

Dan ada pula beberapa orang yang sangat unik, hingga kondisi mereka ini sangat langka dan masih diteliti.

Limfedema

Dilansir dari Halodoc, limfedema adalah sebuah pembengkakan jaringan yang disebabkan oleh akumulasi cairan berisi protein. Cairan tersebut biasanya dialirkan melalui sistem limfatik tubuh kita.

Kondisi ini akan mempengaruhi bagian lengan dan kaki tubuh, tapi juga bisa terjadi di dada, perut, leher, bahkan alat kelamin.

Penyebab

Dilansir dari Alodokter, limfedema paling sering terjadi pada penderita kanker. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan sel kanker di sekitar pembuluh atau kelenjar getah bening yang dapat menekan aliran cairan limfe.

Atau efek samping dari pengobatan kanker, seperti radioterapi atau operasi pengangkatan tumor yang bisa merusak pembuluh limfe.