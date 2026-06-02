Dokter Spesialis Anak: Penularan HFMD Melebihi Covid-19

JawaPos.com - Dokter spesialis anak dari Mandaya Royal Hospital Puri, Handayani, mengingatkan bahaya penularan penyakit tangan, kaki, dan mulut (hand, foot, and mouth disease/HFMD) atau flu Singapura. Menurutnya, penularan HFMD bisa sangat cepat ketika ada satu orang saja yang tertular.

"Penularan HFMD melebihi Covid-19. Satu pasien HFMD berpotensi menyebarkan ke 12 orang di sekitarnya," kata dokter Handayani dalam sebuah acara edukasi kesehatan mengusung tajuk “Pentingnya Vaksin Dewasa dan Vaksin EV71 HFMD untuk Perlindungan Keluarga” di Jakarta, baru-baru ini.

Penyakit HFMD bisa menular dengan cepat melalui sejumlah cara. Mulai dari droplet, berbagi makan, hingga benda umum di tempat bermain anak.

Dia juga mengatakan, terdapat sejumlah jenis HFMD. Namun yang paling berbahaya adalah Enterovirus 71 atau EV71.

"Virus ini sangat bandel karena tidak memiliki kapsul pelindung (non-envelope virus), sehingga mampu bertahan hidup di permukaan benda hingga satu hari penuh," jelasnya.

Dampak negatif yang ditimbulkan bagi penderitanya juga beragam dari yang ringan, sedang, hingga lumayan parah. Bahkan, bisa memicu terjadinya komplikasi fatal menyerang sistem saraf pusat, termasuk ensefalitis (radang otak).

Handayani menyarankan pentingnya pemberian vaksinasi ke anak untuk membantu meningkatkan perlindungan risiko dari penularan flu Singapura.

Pemberian vaksin EV71 dapat diberikan terhadap anak sejak berusia enam bulan hingga 71 bulan sebanyak dua dosis dengan jeda satu bulan.