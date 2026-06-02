Dokter Spesialis Anak: Penularan HFMD Melebihi Covid-19

Sebuah diskusi mengusung tajuk Pentingnya Vaksin Dewasa dan Vaksin EV71 HFMD untuk Perlindungan Keluarga. (istimewa)
JawaPos.com - Dokter spesialis anak dari Mandaya Royal Hospital Puri, Handayani, mengingatkan bahaya penularan penyakit tangan, kaki, dan mulut (hand, foot, and mouth disease/HFMD) atau flu Singapura. Menurutnya, penularan HFMD bisa sangat cepat ketika ada satu orang saja yang tertular.
"Penularan HFMD melebihi Covid-19. Satu pasien HFMD berpotensi menyebarkan ke 12 orang di sekitarnya," kata dokter Handayani dalam sebuah acara edukasi kesehatan mengusung tajuk “Pentingnya Vaksin Dewasa dan Vaksin EV71 HFMD untuk Perlindungan Keluarga” di Jakarta, baru-baru ini.
Penyakit HFMD bisa menular dengan cepat melalui sejumlah cara. Mulai dari droplet, berbagi makan, hingga benda umum di tempat bermain anak.
Dia juga mengatakan, terdapat sejumlah jenis HFMD. Namun yang paling berbahaya adalah Enterovirus 71 atau EV71.
Baca Juga:Jadi Model Pemikat dalam Kasus Penipuan Jaringan Internasional, Fabiola Eks Istri Reza SMASH Raup Rp 41 Miliar
"Virus ini sangat bandel karena tidak memiliki kapsul pelindung (non-envelope virus), sehingga mampu bertahan hidup di permukaan benda hingga satu hari penuh," jelasnya.
Dampak negatif yang ditimbulkan bagi penderitanya juga beragam dari yang ringan, sedang, hingga lumayan parah. Bahkan, bisa memicu terjadinya komplikasi fatal menyerang sistem saraf pusat, termasuk ensefalitis (radang otak).
Handayani menyarankan pentingnya pemberian vaksinasi ke anak untuk membantu meningkatkan perlindungan risiko dari penularan flu Singapura.
Pemberian vaksin EV71 dapat diberikan terhadap anak sejak berusia enam bulan hingga 71 bulan sebanyak dua dosis dengan jeda satu bulan.
Selain pemberian vaksinasi, sang dokter juga menyarankan pentingnya menjaga pola hidup bersih dan sehat. Misalnya. membiasakan anak mencuci tangan, melakukan disinfeksi terhadap mainan anak, menjaga asupan gizi, dan memastikan tubuh terhidrasi dengan baik.
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan