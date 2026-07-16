5 Penyakit yang Berpotensi Muncul Jika Kebersihan Dapur Diabaikan, Apa Saja?

ilustrasi dapur yang kotor. (freepik)
JawaPos.com - Dapur menjadi salah satu area penting di rumah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal kebersihan. Meski terlihat rapi dan bersih dari luar, berbagai jenis kuman dapat tersembunyi di sejumlah peralatan yang sering digunakan sehari-hari.
Perlengkapan seperti talenan, spons pencuci piring, hingga alat masak dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri, virus, maupun jamur apabila tidak dibersihkan secara rutin. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan bagi penghuni rumah.
Kebiasaan menjaga kebersihan dapur, mengganti peralatan yang sudah tidak layak pakai, serta memastikan area memasak tetap higienis menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran kuman.
Dilansir dari NDTV, dapur yang kurang bersih dapat dikaitkan dengan sejumlah masalah kesehatan, mulai dari gangguan pencernaan hingga infeksi tertentu. Berikut beberapa risiko yang perlu diketahui.
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1. Infeksi saluran kemih
Infeksi saluran kemih adalah infeksi mikroba paling umum yang memengaruhi saluran kemih, yang meliputi uretra, kandung kemih, dan ginjal.
Menurut studi, 1 dari 5 ISK disebabkan oleh kebersihan dapur yang buruk, khususnya bakteri yang berasal dari daging yang terkontaminasi dan praktik penanganan makanan yang buruk di dapur.
2. Penyakit akibat makanan
Penyakit bawaan makanan dapat terjadi karena adanya bakteri berikut:
- Salmonella : Daging, unggas, telur, dan hasil bumi yang mentah atau setengah matang.
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