Hindari Penyakit Kronis, Perhatikan 5 Hal Ini Secara Rutin

Ilustrasi: Serangan jatung mematikan rentan menyerang seseorang yang tidak menjalani pola hidup sehat. (Verywell Health).
JawaPos.com - Menjaga tubuh tetap sehat dari ancaman penyakit kronis tidak cukup hanya saat sakit datang. Setidaknya ada lima aspek penting yang perlu diperhatikan secara rutin agar risiko penyakit seperti diabetes, jantung, hingga gangguan organ dapat dicegah sejak dini.
“Sebagian besar penyakit kronis berkembang secara perlahan tanpa gejala yang jelas. Karena itu, deteksi dini melalui pemeriksaan rutin sangat penting agar kondisi dapat dikendalikan sejak awal dan tidak berkembang menjadi komplikasi,” ujar Dokter Penyakit Dalam Bethsaida Hospital Gading Serpont, dr. Timoteus Richard, Sp.PD, Rabu (22/4).
Di tengah gaya hidup modern yang serba cepat, ia mengatakan bahwa risiko penyakit kronis kini meningkat bahkan pada usia produktif.
Pola makan tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, hingga stres berkepanjangan menjadi faktor utama yang memicu berbagai gangguan kesehatan serius. Karena itu, pencegahan dan deteksi dini menjadi langkah krusial sebelum kondisi berkembang menjadi lebih parah.
Adapun lima aspek kesehatan utama yang wajib dipantau secara rutin untuk mencegah penyakit kronis adalah sebagai berikut.
1. Kesehatan Metabolik
Pemeriksaan kadar gula darah, kolesterol, hingga asam urat penting dilakukan karena gangguannya sering tidak menimbulkan gejala di tahap awal.
2. Tekanan Darah dan Kesehatan Jantung
Hipertensi kerap disebut sebagai “silent killer” karena dapat memicu stroke, gagal jantung, hingga kerusakan organ tanpa tanda jelas.
3. Fungsi Ginjal dan Hati
