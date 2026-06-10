Waspada! 7 Tanda Diabetes yang Sering Diabaikan, dari Gula Darah hingga Gejala Fisik yang Dialami

Ilustrasi kadar gula darah tinggi pada penderita diabetes. (Freepik)
JawaPos.com – Diabetes adalah kondisi kesehatan yang sering berkembang tanpa gejala yang jelas sehingga tanda-tanda awalnya sangat mudah diabaikan oleh banyak orang.
Gula darah yang tidak terkontrol secara bertahap merusak berbagai sistem tubuh jauh sebelum diagnosis resmi dari dokter pernah dilakukan.
Mengenali gejala-gejala halus yang muncul lebih awal sangat penting agar langkah pencegahan bisa diambil sebelum kondisi berkembang menjadi lebih serius.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (10/6), berikut tujuh tanda diabetes yang menurut para dokter sering menjadi peringatan pertama namun kerap disalahartikan sebagai keluhan biasa.
1. Kelelahan yang tidak membaik meski sudah istirahat
Kelelahan akibat diabetes berbeda dari rasa lelah biasa karena tidak bisa hilang meskipun seseorang sudah beristirahat dengan cukup dan tidur nyenyak.
Dokter Romi Chopra menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi akibat kelebihan berat badan, perubahan kadar gula darah, atau tekanan emosional dari ketidakpastian kondisi kesehatan.
Tubuh yang tidak mampu menggunakan glukosa secara efisien membuat sel-sel kehabisan bahan bakar meskipun cukup makan dan beristirahat setiap harinya.
Jika kelelahan berlangsung terus-menerus tanpa penyebab yang jelas, ini adalah sinyal penting yang sebaiknya segera dikonsultasikan kepada tenaga medis.
2. Rasa haus berlebihan dan sering buang air kecil
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