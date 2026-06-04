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Rian Alfianto
Jumat, 5 Juni 2026 | 04.43 WIB

Jangan Tunggu Mata Minus Parah, Ini 7 Cara Menjaga Kesehatan Mata Anak dan Dewasa sejak Dini

Ilustrasi pemeriksaan kesehatan mata sejak dini. (Istimewa) - Image

Ilustrasi pemeriksaan kesehatan mata sejak dini. (Istimewa)

JawaPos.com - Gangguan penglihatan sering kali berkembang tanpa disadari. Banyak orang baru memeriksakan kesehatan mata ketika penglihatan sudah kabur, sulit membaca tulisan di papan, atau mengalami sakit kepala saat belajar dan bekerja.

Padahal, pemeriksaan mata secara rutin menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah gangguan penglihatan semakin parah. Kasus rabun jauh atau mata minus yang terus bertambah masih menjadi masalah yang banyak ditemukan, terutama pada anak usia sekolah.

Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kenyamanan melihat, tetapi juga dapat berdampak pada proses belajar, produktivitas, hingga kualitas hidup seseorang dalam jangka panjang.

Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan mata agar tetap optimal? Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan sejak dini.

1. Periksakan kesehatan mata secara rutin

Pemeriksaan mata berkala membantu mendeteksi gangguan penglihatan lebih awal. Banyak kasus mata minus yang tidak terdeteksi karena anak maupun orang dewasa merasa masih dapat beraktivitas normal. Padahal, ukuran kacamata yang sudah tidak sesuai dapat memperburuk kenyamanan dan kemampuan melihat.

2. Batasi penggunaan gadget secara berlebihan

Paparan layar dalam waktu lama dapat menyebabkan mata lelah, kering, dan sulit fokus. Terapkan aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit melihat layar, alihkan pandangan ke objek sejauh sekitar 20 kaki selama 20 detik untuk membantu mengurangi ketegangan mata.

3. Pastikan pencahayaan cukup saat belajar dan bekerja

Membaca atau menatap layar di ruangan yang terlalu gelap membuat mata bekerja lebih keras. Gunakan pencahayaan yang cukup dan posisikan sumber cahaya agar tidak memantulkan silau ke layar atau buku yang sedang dibaca.

4. Konsumsi makanan yang baik untuk kesehatan mata

Asupan nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, dan omega-3 berperan dalam menjaga fungsi penglihatan. Nutrisi tersebut dapat diperoleh dari sayuran hijau, wortel, ikan, telur, dan buah-buahan.

5. Perbanyak aktivitas di luar ruangan

Sejumlah penelitian menunjukkan aktivitas luar ruangan dapat membantu mengurangi risiko perkembangan rabun jauh pada anak. Paparan cahaya alami dan aktivitas fisik juga baik untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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