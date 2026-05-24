8 Manfaat Jus Tomat untuk Kesehatan, Baik untuk Jantung hingga Kulit

JawaPos.com – Jus tomat menjadi salah satu minuman sehat yang semakin populer karena kandungan nutrisinya yang melimpah.

Minuman ini dibuat dari buah tomat segar yang dihaluskan dan dapat dikonsumsi langsung tanpa tambahan gula berlebihan. Selain menyegarkan, jus tomat juga dikenal kaya vitamin, mineral, dan antioksidan yang baik untuk tubuh.

Tomat mengandung berbagai nutrisi penting seperti likopen, vitamin C, vitamin A, vitamin K, kalium, hingga folat.

Kandungan tersebut membuat jus tomat dipercaya mampu membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga merawat kesehatan kulit.

Tak hanya itu, berbagai penelitian juga menyebutkan bahwa konsumsi jus tomat secara rutin dapat membantu mengontrol kadar kolesterol dan tekanan darah. Karena itu, jus tomat kerap menjadi bagian dari pola makan sehat sehari-hari.

Dilansir dari Alodolter dan Halodoc Berikut berbagai manfaat jus tomat untuk kesehatan yang menarik diketahui.

1. Menjaga Kesehatan Jantung

Salah satu manfaat jus tomat yang paling dikenal adalah membantu menjaga kesehatan jantung.

Kandungan likopen dan kalium dalam tomat berperan penting dalam menjaga fungsi pembuluh

darah dan tekanan darah tetap stabil.