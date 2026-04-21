6 Olahraga Ringan dan Aman untuk Penderita Nyeri Sendi, Yuk Lakukan!

JawaPos.com – Hidup dengan nyeri sendi bisa jadi sulit karena menghambat aktivitas sehari-hari. Namun, ini bukan berarti Anda tidak boleh melakukan aktivitas fisik.

Latihan berdampak rendah adalah cara yang aman dan efektif untuk tetap bugar dan mengurangi kekakuan.

Beberapa olahraga ringan ini membantu gerakan yang halus dan terkontrol, meningkatkan sirkulasi, fleksibilitas, dan tonus otot di sekitar sendi.

Dilansir ndtv, berikut olahraga ringan yang dapat dipraktikkan setiap hari oleh pengidap nyeri sendi.

1. Berenang

Berenang menjadi salah satu pilihan olahraga berdampak rendah terbaik karena daya apung air menopang hingga 90 persen berat badan Anda.

Ini menghilangkan tekanan pada persendian yang nyeri. Setiap kayuhan melibatkan lengan, kaki, inti tubuh, dan punggung untuk latihan seluruh tubuh yang berfungsi sebagai kardio.