Pendampingan Pasien Jadi Strategi Tingkatkan Akses dan Layanan Kesehatan

JawaPos.com–Proses layanan kesehatan yang melibatkan banyak tahap kerap menyulitkan pasien untuk memahami alurnya. Kondisi ini mendorong hadirnya layanan pendampingan sebagai upaya membantu pasien memperoleh informasi yang lebih jelas terkait alur perawatan, termasuk proses administratif dan klaim.

Survei Prudential bersama Economist Impact 2025 berjudul Studi Prudential – Suara Pasien Indonesia mencatat bahwa sebagian besar pasien membutuhkan dukungan dalam memahami proses dan alur perawatan di rumah sakit. Menjawab kebutuhan ini, Prudential menghadirkan PRUHealth Friend sebagai bentuk dukungan bagi peserta.

Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengatakan, kehadiran layanan merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memastikan nasabah/peserta mendapatkan dukungan layanan yang memberikan rasa tenang selama menjalani perawatan.

”Kami berupaya hadir mendampingi, sehingga Nasabah dapat menjalani perawatan dengan lebih tenang dan fokus pada pemulihan,” ungkap Yosie dalam keterangannya, Rabu (15/4).

Lebih lanjut, Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama menambahkan, layanan ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk memberikan pendampingan yang nyata bagi Peserta.

”Melalui PRUHealth Friend, kami ingin memastikan peserta tidak merasa sendirian saat menjalani perawatan, karena ada tim yang siap membantu dan mendampingi sehingga mereka dapat merasakan ketenangan dan keberkahan selama menjalani perawatan,” terang Vivin Arbianti Gautama.

Sebagai mitra dalam penyediaan layanan kesehatan, EMC Healthcare melihat kolaborasi ini sebagai upaya bersama dalam meningkatkan pengalaman pasien. President Director EMC Healthcare Jusup Halimi menyampaikan, pihaknya menyambut baik kerja sama dengan Prudential dalam menghadirkan PRUHealth Friend di fasilitas EMC Healthcare.

”Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pasien dengan hadirnya perwakilan Prudential di rumah sakit kami,” ungkap Jusup Halimi.