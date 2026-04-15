Dhimas Ginanjar
15 April 2026, 22.39 WIB

Bukan Sekadar Estetika, Varises Ternyata Bisa Picu Komplikasi Berbahaya

JawaPos.com - Varises kerap dianggap hanya sebagai gangguan penampilan akibat pembuluh darah yang menonjol di kaki. Padahal, kondisi ini merupakan tanda adanya gangguan serius pada sistem pembuluh darah vena.

Masalah ini dapat berkembang menjadi penyakit kronis jika tidak ditangani sejak awal. Gangguan aliran darah balik di tungkai menjadi pemicu utama kondisi tersebut.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah di Heartology Cardiovascular Hospital, Emanoel Oepangat, menjelaskan bahwa varises merupakan bagian dari penyakit vena kronis. Kondisi ini mencerminkan adanya gangguan sirkulasi darah di pembuluh vena.

“Banyak pasien baru datang ketika sudah muncul keluhan nyeri, bengkak, atau luka di kaki. Padahal, varises adalah kondisi progresif yang semakin sulit diatasi jika dibiarkan terlalu lama,” jelas dr. Emanoel. “Penanganan sejak dini bisa mencegah komplikasi serius seperti insufisiensi vena kronis, ulkus, hingga trombosis vena dalam (DVT).”

Varises dapat dialami oleh siapa saja, baik pria maupun wanita. Data global menunjukkan prevalensinya mencapai sekitar 25 persen pada wanita dan 10 hingga 15 persen pada pria.

Pada pria, gejala umumnya berupa rasa berat di kaki dan nyeri setelah berdiri lama. Pembengkakan di pergelangan kaki dan munculnya pembuluh darah menonjol juga sering terjadi.

Sementara itu, wanita memiliki risiko lebih tinggi akibat faktor hormonal. Kondisi seperti kehamilan dan menopause dapat memperburuk tekanan pada pembuluh vena.

“Hormon estrogen dan progesteron dapat melemahkan dinding pembuluh darah, sementara tekanan intra-abdomen saat hamil menambah beban kerja vena di tungkai,” jelas dr. Emanoel.

Gejala varises sering muncul secara perlahan dan kerap diabaikan. Padahal, tanda awal sudah bisa dikenali sejak dini melalui perubahan fisik dan rasa tidak nyaman.

Beberapa gejala yang perlu diwaspadai antara lain kaki terasa berat dan cepat lelah. Selain itu, pembengkakan di pergelangan kaki serta munculnya pembuluh darah berwarna kebiruan juga menjadi tanda awal.

