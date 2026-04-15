Bukan Sekadar Estetika, Varises Ternyata Bisa Picu Komplikasi Berbahaya

Ilustrasi varises
JawaPos.com - Varises kerap dianggap hanya sebagai gangguan penampilan akibat pembuluh darah yang menonjol di kaki. Padahal, kondisi ini merupakan tanda adanya gangguan serius pada sistem pembuluh darah vena.
Masalah ini dapat berkembang menjadi penyakit kronis jika tidak ditangani sejak awal. Gangguan aliran darah balik di tungkai menjadi pemicu utama kondisi tersebut.
Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah di Heartology Cardiovascular Hospital, Emanoel Oepangat, menjelaskan bahwa varises merupakan bagian dari penyakit vena kronis. Kondisi ini mencerminkan adanya gangguan sirkulasi darah di pembuluh vena.
“Banyak pasien baru datang ketika sudah muncul keluhan nyeri, bengkak, atau luka di kaki. Padahal, varises adalah kondisi progresif yang semakin sulit diatasi jika dibiarkan terlalu lama,” jelas dr. Emanoel. “Penanganan sejak dini bisa mencegah komplikasi serius seperti insufisiensi vena kronis, ulkus, hingga trombosis vena dalam (DVT).”
Varises dapat dialami oleh siapa saja, baik pria maupun wanita. Data global menunjukkan prevalensinya mencapai sekitar 25 persen pada wanita dan 10 hingga 15 persen pada pria.
Pada pria, gejala umumnya berupa rasa berat di kaki dan nyeri setelah berdiri lama. Pembengkakan di pergelangan kaki dan munculnya pembuluh darah menonjol juga sering terjadi.
Sementara itu, wanita memiliki risiko lebih tinggi akibat faktor hormonal. Kondisi seperti kehamilan dan menopause dapat memperburuk tekanan pada pembuluh vena.
“Hormon estrogen dan progesteron dapat melemahkan dinding pembuluh darah, sementara tekanan intra-abdomen saat hamil menambah beban kerja vena di tungkai,” jelas dr. Emanoel.
Gejala varises sering muncul secara perlahan dan kerap diabaikan. Padahal, tanda awal sudah bisa dikenali sejak dini melalui perubahan fisik dan rasa tidak nyaman.
Beberapa gejala yang perlu diwaspadai antara lain kaki terasa berat dan cepat lelah. Selain itu, pembengkakan di pergelangan kaki serta munculnya pembuluh darah berwarna kebiruan juga menjadi tanda awal.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja