Benarkah Biaya Operasi Hidung Ria Ricis Capai Ratusan Juta Rupiah?

YouTuber Ria Ricis.(Instagram: riaricis1795)
JawaPos.com - Ada yang berubah dari penampilan fisik YouTuber Ria Ricis. Hidungnya jadi terlihat lebih mancung, dan perubahan tersebut menjadi sorotan warganet di media sosial.
Ria Ricis membenarkan bahwa dirinya melakukan tindakan operasi Rhinoplasty dengan alasan kesehatan sekaligus kecantikan. Ria Ricis mengalami kesulitan bernapas sejak sekitar beberapa tahun belakangan.
Ria Ricis pun mengambil keputusan untuk melakukan tindakan operasi Rhinoplasty. Awalnya hanya ingin membuat pernapasan supaya jadi lebih lega, namun kemudian berkembang hingga ke dimensi estetika.
"Awalnya aku cuma mau operasi konka dan polip. Tapi mikir lagi sekalian saja bedah estetik (Rhinoplasty) biar lebih cantik," ujar Ria Ricis.
Dia mengaku puas dengan hasil tindakan operasi yang telah dilakukan. Ria Ricis jadi lebih lega bernapas sekaligus memiliki penampilan terlihat lebih cantik dengan penampakan hidung yang lebih mancung.
"Kemarin dinaikin sedikit, sekalian radio frekuensi konka dan polip. Alhamdulillah aku happy dengan hasilnya," kata Ria Ricis.
Mantan istri Teuku Ryan enggan membicarakan biaya operasi Rhinoplasty yang dilakukannya. Namun, Ria Ricis mengisyaratkan biayanya mencapai ratusan juta rupiah.
"Berapa ya? Ya segitulah, ratusan (juta). Iya, segitu," kata Ria Ricis.
