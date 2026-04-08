Bahaya Cemaran Timbal di Rumah Bagi Kesehatan, Penurunan Kognitif Anak hingga Masalah Ginjal

JawaPos.com - Paparan timbal di lingkungan rumah tangga menjadi ancaman serius bagi kesehatan. Terutama pada anak-anak karena dapat menyebabkan penurunan kemampuan kognitif hingga meningkatkan risiko penyakit ginjal pada orang dewasa.

“Pada anak, paparan timbal berdampak pada perkembangan otak, sehingga dapat menyebabkan penurunan kemampuan kognitif, prestasi belajar yang lebih rendah, berkurangnya rentang perhatian, serta gangguan perilaku,” ujar Dokter Spesialis anak, dr. Reza Fahlevi, Sp.A, Rabu (8/4).

Selain berdampak pada anak, ia menerangkan bahwa paparan timbal juga berisiko bagi orang dewasa dan ibu hamil. Logam berat ini dapat memicu penyakit ginjal hingga gangguan kardiovaskular seperti hipertensi dan penyakit jantung. Bahkan pada ibu hamil, timbal dapat menembus plasenta dan meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, serta berat badan lahir rendah.

“Hal ini bisa meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, hingga berat badan lahir rendah,” tegas dr. Reza.

Ahli Kimia dari Universitas Indonesia Yuni Krisyuningsih Krisnandi menjelaskan, timbal merupakan logam berat yang banyak digunakan di berbagai sektor industri karena sifatnya stabil, mudah dibentuk, dan tahan korosi. Namun, paparan timbal dalam kadar tinggi dapat berdampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang.

“Cat sebenarnya tidak berbahaya. Namun, kadar timbal yang tinggi dapat meningkatkan risiko kesehatan jangka panjang,” jelas Prof. Yuni.

Prof. Yuni menyebut bahwa paparan timbal dapat terjadi melalui debu rumah, serpihan cat lama, tanah terkontaminasi, hingga material bangunan tertentu. Zat ini masuk ke tubuh melalui pernapasan atau tertelan, kemudian menyebar ke berbagai organ seperti tulang, ginjal, dan sistem saraf.

“Karena sifatnya yang akumulatif, paparan jangka panjang meskipun dalam kadar rendah tetap dapat berdampak terhadap kesehatan tubuh,” imbuhnya