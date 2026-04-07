Antara
07 April 2026, 22.55 WIB

Kemenkes Sebut CKG dan Inovasi jadi Harapan dalam Mengeliminasi TBC

Ilustrasi TBC. (Dok. freepik)

JawaPos.com - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, Indonesia mencatat lebih dari satu juta kasus TBC setiap tahunnya. Dari catatan ini, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia.

Untuk mengatasi hal ini, langkah percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta inovasi, menjadi harapan dalam menghadapi penularan dan kematian akibat penyakit tersebut.

Pemerintah mendorong langkah cepat melalui deteksi dini masif, termasuk Program CKG dengan target menjangkau 130 juta masyarakat pada tahun 2026.

Selain itu harapan untuk mengeliminasi TBC, kata dia, tetap ada melalui inovasi, dengan lebih dari 100 alat diagnostik, 29 obat TBC, dan 18 kandidat vaksin yang sedang dikembangkan guna tindak lanjut.

“Tuberkulosis masih menjadi tantangan besar. Ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, gizi, dan lingkungan,” ujar Wamenkes Benjamin, dilansir dari Antara, Selasa (7/4).

Dia mengatakan setiap menit, dua orang terinfeksi TBC dan setiap empat menit satu orang meninggal dunia di Indonesia. Oleh karena itu inisiatif juga diperkuat strategi lain, yakni pelacakan kontak erat, pemberian terapi pencegahan TBC, serta penguatan peran masyarakat dan kader kesehatan.

“Tidak ada waktu untuk menunda. Setiap kasus yang ditemukan dan diobati adalah langkah menyelamatkan nyawa,” kata Wamenkes Benjamin.

Senada Perwakilan WHO Indonesia Setiawan Jati Laksono menilai perlunya dukungan global untuk terus diperkuat. Dia menyebutkan Indonesia menyumbang sekitar 10 persen dari total kasus TBC dunia.

Artikel Terkait
Jakarta Masuk 10 Besar Kasus TBC Nasional, Wagub Rano Karno Instruksikan Penanganan Khusus - Image
Jabodetabek

Jakarta Masuk 10 Besar Kasus TBC Nasional, Wagub Rano Karno Instruksikan Penanganan Khusus

05 Januari 2026, 22.51 WIB

Pakai Masker! Wagub Rano Karno Ingatkan Warga Jakarta Soal Ancaman Superflu hingga TBC - Image
Jabodetabek

Pakai Masker! Wagub Rano Karno Ingatkan Warga Jakarta Soal Ancaman Superflu hingga TBC

05 Januari 2026, 21.14 WIB

Setahun Prabowo-Gibran, Prasasti Nilai Kinerja Pemerintah Paling Menonjol di Pilar Polhukam dan Sosbud - Image
Ekonomi

Setahun Prabowo-Gibran, Prasasti Nilai Kinerja Pemerintah Paling Menonjol di Pilar Polhukam dan Sosbud

27 Oktober 2025, 22.32 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

