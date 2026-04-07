Kemenkes Sebut CKG dan Inovasi jadi Harapan dalam Mengeliminasi TBC

JawaPos.com - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, Indonesia mencatat lebih dari satu juta kasus TBC setiap tahunnya. Dari catatan ini, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia.

Untuk mengatasi hal ini, langkah percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta inovasi, menjadi harapan dalam menghadapi penularan dan kematian akibat penyakit tersebut.

Pemerintah mendorong langkah cepat melalui deteksi dini masif, termasuk Program CKG dengan target menjangkau 130 juta masyarakat pada tahun 2026.

Selain itu harapan untuk mengeliminasi TBC, kata dia, tetap ada melalui inovasi, dengan lebih dari 100 alat diagnostik, 29 obat TBC, dan 18 kandidat vaksin yang sedang dikembangkan guna tindak lanjut.

“Tuberkulosis masih menjadi tantangan besar. Ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, gizi, dan lingkungan,” ujar Wamenkes Benjamin, dilansir dari Antara, Selasa (7/4).

Dia mengatakan setiap menit, dua orang terinfeksi TBC dan setiap empat menit satu orang meninggal dunia di Indonesia. Oleh karena itu inisiatif juga diperkuat strategi lain, yakni pelacakan kontak erat, pemberian terapi pencegahan TBC, serta penguatan peran masyarakat dan kader kesehatan.

“Tidak ada waktu untuk menunda. Setiap kasus yang ditemukan dan diobati adalah langkah menyelamatkan nyawa,” kata Wamenkes Benjamin.