Rahasia Mengusir Rasa Pahit di Lidah Secara Cepat, Ternyata Cukup Gunakan Air Lemon untuk Berkumur Setiap Hari

Ilustrasi air lemon/freepik
JawaPos.com - Sensasi pahit di mulut bisa sangat mengganggu, apalagi jika tidak kunjung hilang dan terus menempel.
Sebenarnya, sensasi pahit di mulut bisa disebabkan karena berbagai faktor seperti efek samping setelah minum obat, sakit demam, sariawan, dehidrasi, sampai kebersihan mulut yang kurang terjaga.
Perlu diketahui, penanganan yang kurang tepat, seperti konsumsi makanan yang salah, justru dapat memperparah rasa pahit di dalam mulut.
Konsumsi berlebihan pada makanan yang terlalu manis, berlemak, kafein, dan bersoda justru dapat membuat rasa pahit itu menjadi semakin parah.
Oleh sebab itu, penting untuk mengatasinya secara bijak. Berikut beberapa cara alami untuk mengurangi rasa pahit di dalam mulut dengan bahan-bahan yang alami.
Informasi ini kami rangkum dari laman fkg.umsida.ac.id dan pepsodent.com.
Kumur pakai air lemon
Air lemon memiliki sifat antibakteri, sehingga dapat mengatasi sensasi pahit pada mulut. Kandungan senyawa air lemon hangat, mampu menetralkan pH yang ada di dalam mulut anda, sehingga rasa pahit bisa berkurang.
Kumur dengan baking soda
Larutan ¼ sdt baking soda dengan ½ sdit garam juga dapat digunakan untuk mengatasi sensasi pahit di dalam mulut. Campuran ini dapat menetralkan kondisi di dalam mulut. Setelah berkumur, sebaiknya bilas dengan air bersih untuk membersihkan sisa baking soda.
Perbanyak minum air mineral
Kondisi tubuh yang kekurangan cairan akibat demam atau sakit, dapat membuat mulut terasa pahit. Cara mengatasinya, pastikan kebutuhan cairan tubuh anda tercukupi dengan minum 8 gelas air mineral, supaya kondisi mulut menjadi lembab.
Makan jeruk
Buah jeruk yang dikonsumsi ternyata juga ampuh mengatasi sensasi pahit di dalam mulut. Rasa asam pada jeruk mampu merangsang indra perasa sehingga sensasi pahit di dalam mulut bisa hilang.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven