Ternyata Sesimpel Ini Mengatasi Cegukan, Trik Unik Menelan Satu Sendok Gula yang Ternyata Ampuh Membuat Hilang Seketika

Ilustrasi cegukan
JawaPos.com - Cegukan merupakan kondisi alami tubuh yang terjadi ketika otot diafragma mengalami kontraksi secara tiba-tiba.
Akibatnya udara masuk terlalu cepat ke dalam paru-paru, sehingga saluran pernapasan tertutup dan mendadak menghasilkan suara “hik”.
Cegukan normal terjadi dalam hitungan detik sampai 3 menit. Namun jika terjadi terus menerus, dan pencernaan.
Merujuk informasi dari laman kemkes.go.id dan puskesmasperampuan-dikes.
Mulai dari makan terlalu banyak atau terlalu cepat, mengonsumsi makanan panas dan pedas, Mengonsumsi minuman bersoda atau beralkohol, Menelan udara saat mengunyah atau menghisap permen, menelan terlalu banyak udara (aerophagia), mengalami perubahan suhu secara tiba-tiba, sedang merasa gugup, terlalu bersemangat, atau stres.
Bagi anda yang bingung harus melakukan apa saat cegukan mulai mengganggu, ada beberapa cara yang secara ilmiah dapat membantu meredakan sensasi cegukan agar kondisi tersebut segera hilang.
Menahan napas
Praktik menahan napas merupakan hal yang paling umum dilakukan saat cegukan. Menahan napas secara teratur dapat mengatur ritme diafragma menjadi rileks, karena karbon dioksida menjadi mengingkat.
Minum air dingin
Air dingin yang diminum dapat membuat saraf tenggorokan untuk menghentikan kontraksi berlebihan pada bagian diafragma. Diafragma yang rileks dapat menghentikan sensasi cegukan di dalam tubuh anda.
Mengkonsumsi makanan asam
Makanan asam seperti lemon, ternyata dapat mengobati cegukan. Rasa asam yang kuat pada lemon bisa memberikan stimulasi pada bagian mulut dan tenggorokan.
Menghisap potongan lemon ini mampu menghentikan sinyal cegukan, karena tubuh yang teralihkan pada rasa asam tersebut.
