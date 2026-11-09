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Penulis: Endah Primasari Utami
Selasa, 10 November 2026 | 00.41 WIB

6 Alasan Mengapa Introvert dan Hewan Peliharaan Bisa Memiliki Bonding yang Begitu Kuat

Ilustrasi, bonding seorang introvert dengan hewan peliharaannya. (Magnific/ lookstudio) - Image

Ilustrasi, bonding seorang introvert dengan hewan peliharaannya. (Magnific/ lookstudio)

JawaPos.com - Banyak introvert adalah pecinta hewan sejati, karena hewan dapat mengisi peran khusus bagi para introvert, peran yang tidak bisa dipenuhi oleh sesama manusia.

Saat energi kita terkuras habis dan kita sangat membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, kehadiran hewan peliharaan yang menenangkan bisa memberikan apa yang kita perlukan untuk bangkit kembali.

Ketahui lebih lanjut alasan mengapa introvert begitu bonding dengan hewan peliharaannya seperti yang dilansir JawaPos.com dari introvertdear pada Senin (9/11).

1. Tidak Perlu Basa-Basi

Hampir dalam setiap situasi sosial pasti selalu saja ada orang yang merasa perlu mengisi setiap keheningan dengan obrolan.

Beberapa orang akan mengatakan apa saja demi memecah keheningan yang dianggap 'canggung'.

Padahal hal ini justru sering kali membuat orang introvert semakin tidak menyukai basa-basi.

Kecenderungan ini bahkan bisa membuat seorang yang pendiam mencari alasan untuk segera pergi.

Tapi, beda halnya dengan hewan peliharaan, mereka tidak melakukan basa-basi.

Mungkin terdengar konyol, tetapi duduk bersama makhluk lain dalam keheningan total sungguh menenangkan.

Tidak ada tuntutan untuk berbicara atau melakukan apa pun, cukup hadir begitu saja sehingga kaum introvert bisa bersantai dengan tenang.

2. Tidak Ada Tuntutan

Hewan peliharaan tidak menuntut banyak dari tuannya.

Hewan peliharaan hanya butuh makanan, kasih sayang, dan mungkin sesekali diajak jalan-jalan ke luar, hanya itu.

Ini yang tidak didapatkan dari orang yang paling baik sekalipun, pasti mereka sedikit-banyak memiliki harapan tertentu dan menginginkan sesuatu dari seorang introvert.

Mungkin mereka ingin mengobrol saat introvert sedang tidak ingin bicara, mengajak keluar rumah padahal energi sosial introvert untuk hari itu sudah habis, atau meminta introvert mendengarkan keluh kesah mereka.

Editor: Novia Tri Astuti
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