7 Alasan Mengapa Kita Mengabaikan Nasihat dari Diri Kita Sendiri Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Pernahkah kamu mengalami situasi ketika sebenarnya sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi justru memilih melakukan hal yang sebaliknya? Kita tahu bahwa menunda pekerjaan hanya akan membuat semuanya semakin sulit. Kita sadar bahwa sebuah hubungan sudah tidak sehat. Kita juga sering memahami bahwa keputusan tertentu berpotensi membawa penyesalan. Namun, anehnya, kita tetap melakukannya.

Seolah-olah ada dua sisi dalam diri kita yang terus berdebat. Satu sisi memberikan nasihat yang masuk akal, mengingatkan kita tentang konsekuensi, dan mencoba melindungi kita dari kesalahan. Sementara sisi lainnya lebih tertarik pada keinginan sesaat, kenyamanan, emosi, dan hal-hal yang terasa menyenangkan saat ini.

Fenomena ini sebenarnya cukup menarik untuk dipahami melalui sudut pandang psikologi. Sebab, mengabaikan nasihat dari diri sendiri bukan selalu berarti seseorang tidak memiliki kesadaran atau tidak mampu berpikir rasional. Terkadang, kita justru sangat memahami apa yang terbaik bagi diri sendiri, tetapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan nyata.

Lantas, mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat 7 alasan mengapa kita sering mengabaikan nasihat dari diri sendiri menurut psikologi.

1. Kita Lebih Mudah Dikendalikan oleh Emosi daripada Logika

Salah satu alasan utama mengapa seseorang mengabaikan nasihat dari dirinya sendiri adalah karena emosi sering kali memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku.

Ketika sedang berada dalam kondisi tenang, kita biasanya mampu berpikir lebih jernih. Kita bisa mempertimbangkan berbagai kemungkinan, memahami risiko, dan menentukan keputusan yang paling masuk akal.

Namun, situasinya bisa berubah ketika emosi mulai mengambil alih.