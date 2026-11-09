6 Alasan Mengapa Berita Buruk di Media Sosial Terasa Begitu Personal Saat Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital, berita buruk seolah tidak pernah benar-benar jauh dari kehidupan kita. Setiap kali membuka media sosial, kita bisa menemukan berbagai kabar yang memicu kecemasan, kesedihan, kemarahan, bahkan ketakutan. Mulai dari kasus kriminal, bencana alam, konflik sosial, masalah ekonomi, hingga kisah tragis yang dialami orang-orang yang bahkan tidak pernah kita kenal secara langsung.

Menariknya, terkadang berita tersebut terasa begitu dekat dengan kehidupan pribadi kita. Kita bisa merasa takut setelah membaca berita tentang kejahatan di kota lain, khawatir ketika melihat kabar PHK massal, atau ikut merasa sedih ketika menyaksikan kisah seseorang yang kehilangan anggota keluarganya.

Padahal, secara langsung, kejadian tersebut mungkin tidak melibatkan kita sama sekali.

Mengapa hal ini bisa terjadi?

Menurut psikologi, ada beberapa mekanisme mental yang membuat manusia lebih mudah terpengaruh oleh informasi negatif, terutama ketika informasi tersebut disajikan secara terus-menerus melalui media sosial. Otak manusia tidak hanya memproses berita berdasarkan fakta, tetapi juga menghubungkannya dengan pengalaman, ingatan, kebutuhan akan keamanan, dan kondisi emosional pribadi.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat enam alasan mengapa berita buruk di media sosial terasa begitu personal saat ini.

1. Otak Manusia Secara Alami Lebih Peka terhadap Informasi Negatif

Salah satu penjelasan paling mendasar berasal dari konsep psikologi yang dikenal sebagai negativity bias atau bias negatif.

Konsep ini menjelaskan bahwa manusia cenderung memberikan perhatian, mengingat, dan bereaksi lebih kuat terhadap pengalaman negatif dibandingkan pengalaman positif dengan intensitas yang sebanding.