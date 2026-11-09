8 Alasan Mengapa Sebagian Perempuan Saling Mendukung, Sementara yang Lain Tidak Menurut Psikologi

seseorang yang saling mendukung dengan temannya./Magnific/artursafronovvvv
JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada perempuan yang dengan tulus merasa bahagia ketika melihat perempuan lain berhasil, tetapi ada pula yang justru merasa terancam, iri, atau bahkan berusaha menjatuhkan ketika melihat perempuan lain mengalami kemajuan?
Fenomena ini cukup menarik untuk dibahas dari sudut pandang psikologi. Sebab, hubungan antarsesama perempuan tidak selalu diwarnai persaingan.
Banyak perempuan mampu membangun persahabatan yang sehat, saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan mendukung kesuksesan satu sama lain. Namun, dalam situasi tertentu, hubungan tersebut juga bisa diwarnai kecemburuan, perbandingan sosial, persaingan, hingga perilaku saling merendahkan.
Mengapa hal ini bisa terjadi?
Apakah perempuan yang tidak mendukung perempuan lain memiliki rasa percaya diri yang rendah? Apakah pengalaman masa lalu memengaruhi cara seseorang memperlakukan sesamanya? Atau justru ada faktor lingkungan, pola asuh, dan kebutuhan psikologis yang berperan?
Dalam psikologi, perilaku manusia tidak bisa dijelaskan hanya berdasarkan jenis kelamin. Baik perempuan maupun laki-laki dapat menunjukkan sikap suportif ataupun kompetitif. Akan tetapi, norma sosial, pengalaman hidup, dan tekanan budaya tertentu dapat memengaruhi bagaimana perempuan membangun hubungan dengan perempuan lainnya.
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat delapan alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa sebagian perempuan saling mendukung, sementara yang lain justru sulit melakukannya.
1. Tingkat Kepercayaan Diri yang Berbeda
Salah satu faktor penting yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk mendukung orang lain adalah tingkat kepercayaan dirinya sendiri.
Perempuan yang memiliki penghargaan diri atau self-esteem yang sehat cenderung tidak mudah merasa terancam oleh keberhasilan perempuan lain. Mereka memahami bahwa pencapaian orang lain tidak mengurangi nilai dirinya.
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Jawa Pos
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