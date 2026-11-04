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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 4 November 2026 | 22.39 WIB

5 Alasan Pacaran dengan Pria Introvert Menyenangkan Menurut Psikologi

Alasan pacaran dengan pria introvert menyenangkan menurut psikologi / foto : Magnific/senivpetro - Image

Alasan pacaran dengan pria introvert menyenangkan menurut psikologi / foto : Magnific/senivpetro

JawaPos.com – Banyak perempuan lebih tertarik pada pria supel, padahal pacaran dengan pria introvert menyimpan banyak keunggulan yang jarang disadari.

Dalam psikologi, kepribadian introvert sering dikaitkan dengan ketenangan, kedalaman berpikir, serta kecenderungan meraih pencapaian yang matang saat dewasa.

Sejumlah tokoh sukses dunia bahkan mengakui diri sebagai introvert, sehingga sifat ini terbukti tidak menghambat kemajuan hidup seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (4/11), berikut lima alasan yang membuat pasangan bertipe tenang ini layak diberi kesempatan, lengkap dengan cara kamu menyesuaikan diri dengannya.

1. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara

Pria introvert berpikir lebih dulu sebelum menjawab, sehingga jeda diam dalam percakapan hanyalah bagian dari caranya memproses informasi dengan baik.

Sikap tenangnya tidak berarti ia acuh, sebab ia hemat kata dan hanya menyampaikan hal yang benar-benar ia maksudkan kepadamu.

Tanyakan kapan waktu terbaiknya untuk berbincang, lalu sepakati obrolan singkat sekitar dua puluh menit agar pembicaraan terarah dan tidak melelahkan.

Setelah mengajukan pertanyaan, beri ia kesempatan penuh untuk menjawab tanpa buru-buru menyela, karena kesabaranmu akan sangat dihargai olehnya.

2. Menyukai pembahasan yang mendalam

Editor: Setyo Adi Nugroho
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