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Penulis: Leni Setya Wati
Minggu, 8 November 2026 | 02.48 WIB

Pensiunan Introvert yang Bahagia Biasanya Menekuni 9 Hobi yang Menyenangkan Ini

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Ilustrasi hobi pensiunan introvert yang bahagia (magnific/benzoix)

JawaPos.com - Menikmati masa pensiun tidak selalu berarti harus menghabiskan banyak waktu bersama orang lain.

Bagi para introvert, kebahagiaan justru sering ditemukan melalui aktivitas yang memberikan ruang untuk diri sendiri, menjaga ketenangan, sekaligus merangsang pikiran.

Masa pensiun menjadi kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan ritme yang lebih santai. Setelah bertahun-tahun disibukkan oleh pekerjaan dan berbagai tanggung jawab, seseorang akhirnya memiliki lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi minat yang sebelumnya terabaikan.

Sebagian orang mungkin merasa kehilangan arah setelah berhenti bekerja. Namun, para introvert yang mampu menemukan aktivitas sesuai dengan kepribadiannya justru dapat menikmati masa pensiun dengan lebih bahagia.

Mereka memiliki kesempatan untuk kembali mengenali diri sendiri, menekuni hobi, dan menjalani hari-hari dengan penuh makna.

Dilansir dari YourTango, berikut sembilan hobi yang dapat memberikan kegembiraan bagi para pensiunan introvert.

1. Membaca Buku yang Menarik

Membaca menjadi salah satu hobi yang sangat cocok bagi para introvert. Buku menawarkan kesempatan untuk menjelajahi berbagai dunia, memahami sudut pandang baru, sekaligus menikmati waktu sendiri tanpa harus terlibat dalam interaksi sosial yang melelahkan.

Bagi sebagian orang, membaca bukan sekadar kegiatan mengisi waktu luang. Buku dapat menjadi teman yang menyenangkan, terutama ketika seseorang memiliki lebih banyak waktu setelah pensiun.

Editor: Hanny Suwindari
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