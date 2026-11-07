5 Kebiasaan Introvert yang Sering Disalahartikan sebagai Sikap Egois!

Ilustrasi pribadi introvert (Magnific)
JawaPos.com – Dalam lingkungan sosial yang cenderung mengutamakan keterbukaan dan interaksi aktif, individu dengan kepribadian introver terkadang dianggap egois, kurang ramah, atau tidak menyenangkan.
Padahal, perilaku tersebut tidak selalu mencerminkan sikap mementingkan diri sendiri, melainkan dapat menjadi cara mereka mengelola energi dan menghadapi situasi sosial yang kurang nyaman.
Individu introvert yang cenderung tertutup sering kali memiliki cara bersosialisasi yang berbeda dari kebanyakan orang sehingga perilakunya rentan disalahartikan.
Dilansir dari laman YourTango, Berikut 5 perilaku seseorang yang terlihat egois namun sebenarnya introvert.
1. Menghindari Kontak Mata
Banyak orang yang sangat tertutup kesulitan melakukan kontak mata dalam waktu lama bukan karena tidak menghormati, tetapi sebagai cara untuk mengelola stres sosial. Orang yang sangat tertutup sering kali kesulitan mempertahankan kontak mata, terutama dalam percakapan.
Terkadang, ini merupakan mekanisme penanganan yang tidak disadari, tetapi juga dapat dianggap tidak sopan atau kasar karena banyak orang menghargai kontak mata saat berbicara dengan orang lain.
Bagi kaum introvert, kontak mata yang lama terkadang terasa canggung dan mengintimidasi karena mereka merasa terpojok.
2. Ragu Untuk Memulai Pembicaraan
Orang introvert sering kali menunggu interaksi yang lebih mendalam dan personal daripada memulai obrolan ringan di lingkungan sosial yang ramai.
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