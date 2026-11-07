7 Rekomendasi Karir Remote bagi Introvert untuk Menjaga Produktivitas

Ilustrasi seseorang introvert bekerja secara remote (Magnific)
JawaPos.com – Pekerjaan jarak jauh atau remote semakin menjadi pilihan menarik bagi individu dengan kepribadian introver karena menawarkan keleluasaan untuk bekerja secara mandiri, menjaga konsentrasi, serta mengurangi kebutuhan interaksi sosial secara langsung.
Seiring berkembangnya teknologi digital, semakin banyak profesi yang dapat dijalankan dari rumah tanpa harus hadir secara langsung di kantor.
Berbagai pekerjaan tersebut umumnya mengandalkan koneksi internet, keterampilan teknis, kemampuan mengelola waktu, serta kedisiplinan dalam menyelesaikan tanggung jawab secara mandiri.
Berikut 7 pilihan pekerjaan jarak jauh yang dinilai cocok untuk karakteristik dan keunggulan introvert, seperti dilansir dari laman Knowadays.
Baca Juga:Apple Bukukan Pendapatan Rp 572 Triliun, Namun Prospek Pertumbuhan Kuartal Diperkirakan Melambat
1. Korektor Lepas
Korektor lepas bertugas memeriksa naskah untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Pekerjaan ini umumnya dilakukan secara mandiri sehingga minim gangguan dari lingkungan luar.
Dengan koneksi internet stabil, korektor lepas dapat bekerja dari mana saja sesuai jadwal yang mereka tentukan sendiri.
2. Editor Lepas
Editor lepas tidak hanya mengoreksi kesalahan, tetapi juga meningkatkan kualitas isi tulisan secara keseluruhan.
Proses penyuntingan dilakukan melalui komentar tertulis, sehingga tidak memerlukan pertemuan tatap muka yang intens. Pekerjaan ini membutuhkan konsentrasi tinggi dan kecermatan, sifat yang umumnya dimiliki introvert.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022