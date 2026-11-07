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Penulis: Risma Azzah Fatin
Minggu, 8 November 2026 | 05.19 WIB

7 Rekomendasi Karir Remote bagi Introvert untuk Menjaga Produktivitas

Ilustrasi seseorang introvert bekerja secara remote (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang introvert bekerja secara remote (Magnific)

JawaPos.com – Pekerjaan jarak jauh atau remote semakin menjadi pilihan menarik bagi individu dengan kepribadian introver karena menawarkan keleluasaan untuk bekerja secara mandiri, menjaga konsentrasi, serta mengurangi kebutuhan interaksi sosial secara langsung.

Seiring berkembangnya teknologi digital, semakin banyak profesi yang dapat dijalankan dari rumah tanpa harus hadir secara langsung di kantor.

Berbagai pekerjaan tersebut umumnya mengandalkan koneksi internet, keterampilan teknis, kemampuan mengelola waktu, serta kedisiplinan dalam menyelesaikan tanggung jawab secara mandiri.

Berikut 7 pilihan pekerjaan jarak jauh yang dinilai cocok untuk karakteristik dan keunggulan introvert, seperti dilansir dari laman Knowadays.

1.     Korektor Lepas

Korektor lepas bertugas memeriksa naskah untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Pekerjaan ini umumnya dilakukan secara mandiri sehingga minim gangguan dari lingkungan luar.

Dengan koneksi internet stabil, korektor lepas dapat bekerja dari mana saja sesuai jadwal yang mereka tentukan sendiri.

2.     Editor Lepas

Editor lepas tidak hanya mengoreksi kesalahan, tetapi juga meningkatkan kualitas isi tulisan secara keseluruhan.

Proses penyuntingan dilakukan melalui komentar tertulis, sehingga tidak memerlukan pertemuan tatap muka yang intens. Pekerjaan ini membutuhkan konsentrasi tinggi dan kecermatan, sifat yang umumnya dimiliki introvert.

Editor: Hanny Suwindari
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