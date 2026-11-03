Jangan Terus Dilakukan, 10 Perilaku Ini Bisa Membuat Wibawa Anda Hilang

JawaPos.com – Mendapatkan penghargaan dan rasa hormat dari orang lain bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Cara seseorang berbicara, mengambil keputusan, hingga memperlakukan orang di sekitarnya memiliki pengaruh besar terhadap penilaian lingkungan sosial.

Sayangnya, ada sejumlah kebiasaan yang sering dianggap biasa, tetapi jika dilakukan terus-menerus justru dapat mengurangi kepercayaan dan rasa hormat orang lain.

Perilaku tersebut tidak selalu berupa tindakan kasar atau perkataan yang menyakitkan. Kebiasaan sederhana seperti terlalu sering meminta maaf, tidak mau mendengarkan, hingga menghindari tanggung jawab juga bisa memengaruhi kualitas hubungan sosial.

Karena itu, penting untuk mengenali sikap yang mungkin selama ini dilakukan tanpa disadari. Dilansir dari geediting.com, terdapat sepuluh perilaku yang berpotensi membuat seseorang kehilangan rasa hormat dari orang lain.

1. Terlalu Sering Meminta Maaf untuk Hal yang Tidak Perlu

Meminta maaf merupakan bentuk tanggung jawab ketika seseorang melakukan kesalahan atau menyakiti perasaan orang lain.

Namun, kebiasaan mengucapkan kata maaf untuk setiap hal kecil yang sebenarnya tidak membutuhkan permintaan maaf bisa memberikan kesan kurang percaya diri.

Misalnya, selalu mengatakan "maaf" sebelum menyampaikan pendapat atau mengajukan pertanyaan sederhana.

Sebagai alternatif, gunakan kalimat yang lebih tegas dan tetap sopan. Anda bisa mengganti ucapan "Maaf, boleh saya bertanya?" menjadi "Saya ingin menanyakan sesuatu." Dengan begitu, komunikasi terasa lebih percaya diri tanpa menghilangkan kesantunan.