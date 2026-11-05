Jangan Biarkan Usia Mengurangi Rasa Percaya Diri, Hindari 8 Perilaku Berikut

seseorang yang lebih percaya diri di usia 60-an JawaPos.com – Memasuki usia 60 tahun ke atas merupakan salah satu tahap kehidupan yang membawa banyak perubahan. Pada masa ini, seseorang biasanya mulai melihat kembali perjalanan hidup, mengenang berbagai pengalaman, sekaligus memikirkan hal-hal yang ingin dilakukan selanjutnya. Sayangnya, tidak sedikit orang yang justru merasa kepercayaan dirinya berkurang ketika memasuki usia lanjut. Perubahan fisik, berkurangnya aktivitas pekerjaan, hingga perbedaan lingkungan sosial terkadang membuat seseorang merasa tidak lagi memiliki kemampuan seperti dahulu. Padahal, bertambahnya usia bukan berarti kesempatan untuk berkembang dan menikmati kehidupan harus ikut berkurang. Menurut sudut pandang psikologi, kepercayaan diri dapat terus dipelihara melalui cara berpikir yang sehat dan kebiasaan sehari-hari yang positif. Salah satunya dengan melepaskan perilaku yang membuat seseorang terus meragukan kemampuan dirinya. Dilansir dari Geediting, terdapat delapan kebiasaan yang sebaiknya mulai ditinggalkan agar seseorang bisa menjalani usia 60-an dan seterusnya dengan lebih percaya diri. Berikut penjelasannya. 1. Terus Memikirkan Kesalahan dan Penyesalan Masa Lalu Setiap orang tentu pernah mengambil keputusan yang kurang tepat. Namun, terus-menerus mengingat kesalahan lama justru dapat membuat seseorang sulit menikmati kehidupan yang sedang dijalani. Sebagian orang sering membayangkan bagaimana kehidupannya jika dahulu memilih pekerjaan berbeda, mengambil kesempatan tertentu, atau membuat keputusan yang tidak sama. Kebiasaan memikirkan hal-hal yang sudah berlalu tersebut bisa menguras energi emosional dan membuat seseorang meragukan kemampuan dirinya. Padahal, pengalaman masa lalu juga merupakan bagian dari proses pembelajaran. Daripada terus menyalahkan diri sendiri, cobalah menerima bahwa setiap keputusan dibuat berdasarkan pengetahuan dan kondisi yang dimiliki saat itu. Hargai perjuangan yang sudah dilalui karena kemampuan bertahan dan belajar dari pengalaman merupakan pencapaian yang tidak boleh diremehkan. 2. Terlalu Sering Membandingkan Kehidupan dengan Orang Lain Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain dapat membuat seseorang sulit merasa puas terhadap kehidupannya sendiri. Terlebih ketika melihat orang lain terlihat lebih sukses, memiliki keluarga harmonis, kondisi finansial yang mapan, atau tubuh yang masih sehat dan bugar. Pada usia 60-an, kebiasaan seperti ini justru dapat menghambat seseorang dalam menghargai pencapaian pribadi.