7 Tanda bahwa Anak Kamu Memiliki Guru yang Baik Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang memiliki guru yang baik / foto: Magnific/ArthurHidden

JawaPos.com - Setiap orang tua tentu ingin anaknya mendapatkan pendidikan terbaik. Kita ingin anak bukan hanya pintar dalam pelajaran, mendapatkan nilai bagus, atau berhasil meraih prestasi akademis. Lebih dari itu, kita ingin anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, memiliki rasa ingin tahu, mampu menghargai orang lain, dan tidak takut menghadapi tantangan.

Namun, ada satu hal yang terkadang luput dari perhatian orang tua ketika memilih atau menilai sebuah sekolah: kualitas guru yang mendampingi anak setiap hari.



Guru yang baik bukan sekadar seseorang yang mampu menjelaskan pelajaran dengan jelas. Dalam psikologi pendidikan, guru juga memiliki peran penting dalam membentuk perkembangan emosional, sosial, motivasi, dan cara anak memandang dirinya sendiri.



Anak menghabiskan banyak waktu bersama guru di sekolah. Karena itu, cara seorang guru berbicara, memberikan teguran, menghargai pendapat, hingga merespons kesalahan anak dapat meninggalkan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan kepribadiannya.



Menariknya, tanda bahwa seorang anak memiliki guru yang baik tidak selalu terlihat dari nilai rapornya. Terkadang, tanda yang paling penting justru terlihat dari perubahan perilaku anak di rumah.



Lalu, bagaimana cara mengetahui bahwa anak kita memiliki guru yang baik?



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (7/11), terdapat tujuh tandanya menurut perspektif psikologi.



1. Anak Tidak Takut Bertanya dan Berani Mengakui Ketika Tidak Memahami Sesuatu



Salah satu tanda paling penting dari seorang guru yang baik adalah ketika muridnya merasa aman untuk bertanya.



Coba perhatikan perilaku anak setelah pulang sekolah. Apakah dia berani bercerita bahwa ada pelajaran yang belum dipahami? Apakah dia bisa mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti sesuatu tanpa merasa malu atau takut dianggap bodoh?



Jika iya, ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa anak berada dalam lingkungan belajar yang cukup suportif.



Dalam psikologi pendidikan, kondisi ini berkaitan dengan konsep psychological safety atau keamanan psikologis. Konsep ini menggambarkan kondisi ketika seseorang merasa cukup aman untuk mengungkapkan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan mengakui kesalahan tanpa takut dipermalukan atau dihukum secara tidak proporsional.



Guru yang baik memahami bahwa setiap anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Ada anak yang cepat memahami matematika, tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami bahasa. Ada pula anak yang sebenarnya memiliki kemampuan bagus, tetapi membutuhkan dorongan untuk berani mengungkapkan pendapat.



Guru yang baik tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk merendahkan muridnya.



Sebaliknya, guru akan memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya, menjelaskan kembali materi, dan mencoba memahami sesuatu dengan caranya sendiri.



Mengapa hal ini penting?



Karena ketika anak tidak takut terlihat tidak tahu, dia akan lebih mudah mengembangkan rasa ingin tahu. Anak juga belajar bahwa tidak memahami sesuatu bukanlah sebuah kegagalan, melainkan bagian dari proses belajar.



Anak yang terbiasa mendapatkan respons positif ketika bertanya cenderung lebih berani mengeksplorasi pengetahuan baru.



Tanda yang bisa diamati orang tua:



Anak tidak malu mengatakan bahwa dirinya belum memahami pelajaran.



Anak berani bertanya ketika menemukan sesuatu yang membingungkan.



Anak tidak terlalu takut melakukan kesalahan di kelas.



Anak bisa menceritakan pendapatnya tentang suatu pelajaran.



Anak merasa bahwa bertanya adalah hal yang wajar.



Guru yang baik tidak membuat anak merasa harus selalu tahu segalanya. Guru yang baik justru membuat anak merasa bahwa belajar adalah proses menemukan hal-hal yang sebelumnya belum diketahui.



2. Anak Menjadi Lebih Percaya Diri, Bukan Justru Merasa Rendah Diri



Pernahkah kamu memperhatikan perubahan kepercayaan diri anak setelah beberapa bulan bersekolah?



Misalnya, dahulu anak cenderung malu berbicara di depan orang lain. Namun, setelah mendapatkan bimbingan dari gurunya, dia mulai berani mengemukakan pendapat, mencoba hal baru, dan menunjukkan hasil pekerjaannya.



Perubahan seperti ini bisa menjadi tanda positif bahwa anak mendapatkan dukungan yang baik dari gurunya.



Dalam psikologi, kepercayaan diri anak berkaitan erat dengan konsep self-efficacy yang dikembangkan oleh psikolog Albert Bandura.



Self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan suatu tugas atau menghadapi tantangan tertentu.



Anak yang memiliki self-efficacy baik biasanya lebih berani mencoba, tidak mudah menyerah, dan percaya bahwa kemampuannya dapat berkembang melalui usaha.



Guru memiliki peran dalam membentuk keyakinan tersebut.



Contohnya, ketika anak mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, guru yang baik tidak langsung memberikan label seperti "kamu memang tidak pintar" atau "kamu selalu malas".



Sebaliknya, guru akan membantu anak memahami bagian mana yang belum dikuasai dan bagaimana cara memperbaikinya.



Kalimat sederhana seperti "Kamu sudah berusaha, sekarang kita coba perbaiki bagian yang masih sulit" dapat memberikan pengalaman emosional yang berbeda bagi anak.



Anak belajar bahwa kemampuannya tidak ditentukan oleh satu hasil ujian.



Guru yang baik juga tidak hanya menghargai murid yang selalu mendapatkan nilai tertinggi. Mereka memahami bahwa setiap anak memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing.



Ada anak yang unggul dalam akademik, ada yang kreatif, ada yang memiliki kemampuan sosial baik, dan ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menunjukkan potensinya.



Ketika guru mampu menghargai keberagaman tersebut, anak memiliki kesempatan untuk mengenali kelebihan dirinya tanpa harus terus-menerus membandingkan diri dengan teman-temannya.



Tanda yang bisa diamati orang tua:



Anak mulai berani mencoba sesuatu yang sebelumnya dia takuti.



Anak tidak mudah menyebut dirinya bodoh ketika gagal.



Anak lebih percaya diri menyampaikan pendapat.



Anak mau menunjukkan hasil pekerjaannya.



Anak tidak selalu merasa harus menjadi yang terbaik untuk dihargai.



Guru yang baik bukan hanya membantu anak menjadi lebih pintar. Dia juga membantu anak percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk berkembang.



3. Anak Tidak Hanya Takut Mendapat Hukuman, tetapi Memahami Arti Tanggung Jawab



Ada perbedaan besar antara anak yang berperilaku baik karena takut dihukum dan anak yang berperilaku baik karena memahami alasan di balik suatu aturan.



Guru yang baik tidak hanya berusaha membuat murid patuh. Mereka juga membantu anak memahami mengapa sebuah aturan perlu diterapkan.



Dalam psikologi perkembangan, anak perlu belajar mengembangkan regulasi diri atau self-regulation.



Regulasi diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilakunya agar sesuai dengan tujuan atau situasi tertentu.



Kemampuan ini sangat penting karena anak tidak akan selalu berada di bawah pengawasan orang tua atau guru.



Suatu hari nanti, anak perlu mengambil keputusan sendiri. Dia harus mampu membedakan perilaku yang tepat dan tidak tepat, memahami konsekuensi tindakan, serta bertanggung jawab atas pilihannya.



Guru yang baik membantu proses tersebut melalui disiplin yang mendidik.



Misalnya, ketika seorang murid tidak mengerjakan tugas, guru tidak selalu harus mempermalukannya di depan kelas. Guru dapat mengajaknya berbicara, mencari tahu penyebabnya, menjelaskan konsekuensi, dan membantu membuat kesepakatan agar hal tersebut tidak terulang.



Begitu pula ketika seorang anak bertengkar dengan temannya.



Guru yang baik tidak hanya berusaha menghentikan pertengkaran. Mereka juga membantu anak memahami perasaan orang lain, mengakui kesalahan, dan mencari cara untuk memperbaiki hubungan.



Pendekatan ini sejalan dengan prinsip disiplin positif, yaitu mendidik anak melalui batasan yang jelas, konsistensi, komunikasi, dan tanggung jawab.



Tanda yang bisa diamati orang tua:



Anak mulai memahami pentingnya menyelesaikan tugas.



Anak bisa mengakui kesalahan tanpa selalu menyalahkan orang lain.



Anak memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.



Anak belajar meminta maaf ketika menyakiti orang lain.



Anak mulai melakukan sesuatu dengan kesadaran, bukan semata-mata karena takut dimarahi.



Guru yang baik tidak sekadar menciptakan murid yang patuh. Mereka membantu membentuk anak yang memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas perilakunya.



4. Anak Merasa Dihargai dan Tidak Sering Dibanding-Bandingkan dengan Temannya



Setiap anak ingin diterima dan dihargai. Sayangnya, tidak semua lingkungan pendidikan mampu memberikan pengalaman tersebut.



Ada anak yang sering dibandingkan dengan murid lain karena nilai akademiknya. Ada pula yang merasa dirinya kurang berharga karena dianggap lebih lambat, lebih pendiam, atau kurang menonjol dibandingkan teman-temannya.



Padahal, membanding-bandingkan anak secara berlebihan dapat memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-esteem atau harga diri, yaitu bagaimana seseorang menilai dan menghargai dirinya sendiri.



Anak yang terus-menerus merasa lebih rendah dibandingkan teman-temannya bisa mulai mengembangkan keyakinan negatif tentang dirinya.



Misalnya, anak mulai berpikir bahwa dirinya tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, atau tidak layak mendapatkan penghargaan.



Guru yang baik memahami bahwa setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda.



Mereka tidak menjadikan satu standar pencapaian sebagai ukuran mutlak untuk menilai seluruh murid.



Ketika seorang anak mengalami kesulitan membaca, guru tidak perlu mempermalukannya dengan menunjukkan bahwa teman-temannya sudah lebih lancar.



Sebaliknya, guru dapat memberikan pendampingan sesuai kebutuhan anak.



Begitu juga ketika seorang anak memiliki kelebihan tertentu. Guru yang baik akan memberikan apresiasi tanpa harus merendahkan murid lainnya.



Hal ini penting karena anak membutuhkan lingkungan yang membuatnya merasa diterima sekaligus tetap memiliki dorongan untuk berkembang.



Menghargai anak bukan berarti membiarkan semua perilakunya. Guru tetap perlu memberikan evaluasi, koreksi, dan batasan. Namun, semua itu dilakukan tanpa menyerang harga diri anak.



Tanda yang bisa diamati orang tua:



Anak tidak sering pulang sekolah dengan perasaan tidak berharga.



Anak bisa menerima bahwa setiap orang memiliki kelebihan berbeda.



Anak tidak selalu merasa harus mengalahkan teman untuk mendapatkan pujian.



Anak berani menunjukkan kemampuannya tanpa takut ditertawakan.



Anak merasa bahwa dirinya tetap dihargai meskipun melakukan kesalahan.



Guru yang baik memahami bahwa tugas pendidikan bukan menciptakan anak yang selalu lebih unggul daripada orang lain, melainkan membantu setiap anak tumbuh sesuai potensinya.



5. Anak Memiliki Rasa Ingin Tahu dan Senang Belajar, Bukan Sekadar Mengejar Nilai



Coba perhatikan apa yang diceritakan anak ketika pulang sekolah.



Apakah dia hanya berbicara tentang nilai ujian, pekerjaan rumah, dan peringkat kelas?



Atau justru dia sering bercerita tentang hal-hal baru yang dipelajari, pertanyaan menarik yang muncul di kelas, dan sesuatu yang ingin dia ketahui lebih jauh?



Jika anak mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, hal tersebut bisa menjadi tanda bahwa pengalaman belajarnya cukup positif.



Dalam psikologi pendidikan, terdapat konsep intrinsic motivation atau motivasi intrinsik.



Motivasi intrinsik adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena aktivitas tersebut dirasakan menarik, menyenangkan, atau bermakna bagi diri sendiri, bukan semata-mata karena hadiah maupun tekanan dari luar.



Guru yang baik berusaha menumbuhkan motivasi ini.



Mereka tidak hanya meminta anak menghafal materi, tetapi juga membantu murid memahami hubungan antara pelajaran dan kehidupan sehari-hari.



Contohnya, ketika mengajarkan ilmu pengetahuan alam, guru tidak hanya meminta anak menghafal nama-nama tumbuhan. Guru bisa mengajak anak mengamati lingkungan sekitar, bertanya mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari, atau menjelaskan bagaimana tumbuhan tumbuh.



Ketika mengajarkan matematika, guru bisa menggunakan contoh sederhana seperti menghitung uang belanja, mengukur benda, atau membagi makanan.



Pembelajaran seperti ini membantu anak melihat bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya sesuatu yang harus dihafalkan untuk ujian.



Guru juga memberikan ruang bagi anak untuk bereksplorasi, berdiskusi, dan menemukan jawaban.



Hal ini sejalan dengan teori motivasi yang menekankan pentingnya tiga kebutuhan psikologis dasar: otonomi, kompetensi, dan keterhubungan.



Ketika anak memiliki kesempatan untuk mencoba, merasa mampu berkembang, dan mendapatkan hubungan yang positif dengan lingkungan belajarnya, motivasi intrinsik dapat lebih mudah tumbuh.



Tanda yang bisa diamati orang tua:



Anak sering bertanya tentang hal-hal baru.



Anak memiliki ketertarikan mempelajari sesuatu di luar tugas sekolah.



Anak senang bercerita tentang pengalaman belajar.



Anak mulai mencari informasi secara mandiri.



Anak tidak selalu membutuhkan hadiah agar mau belajar.



Guru yang baik tidak membuat anak belajar hanya karena takut mendapatkan nilai buruk. Mereka membantu anak menemukan alasan mengapa belajar itu menarik dan bermanfaat.



6. Anak Belajar Menghargai Perasaan Orang Lain dan Memiliki Empati



Pendidikan bukan hanya tentang kecerdasan akademik. Anak juga perlu belajar memahami perasaan orang lain, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan sosial yang sehat.



Karena itu, salah satu tanda bahwa anak memiliki guru yang baik adalah ketika perkembangan sosial dan emosionalnya juga terlihat.



Dalam psikologi, kemampuan memahami perasaan orang lain dikenal sebagai empati.



Empati merupakan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan merespons pengalaman emosional orang lain.



Kemampuan ini penting karena membantu anak membangun persahabatan, menyelesaikan konflik, serta memperlakukan orang lain dengan lebih baik.



Guru memiliki kesempatan besar untuk mengajarkan empati melalui interaksi sehari-hari.



Misalnya, ketika ada seorang murid yang tidak memiliki teman bermain, guru dapat mendorong anak-anak lain untuk melibatkan dan mengajaknya bermain.



Ketika seorang anak melakukan kesalahan yang menyakiti temannya, guru bisa membantu anak memahami bagaimana perasaan orang yang terkena dampak dari tindakannya.



Guru juga memberikan contoh melalui perilakunya sendiri.



Anak memperhatikan bagaimana guru berbicara kepada murid, bagaimana guru memperlakukan anak yang mengalami kesulitan, serta bagaimana guru menyelesaikan perbedaan pendapat.



Dalam proses belajar sosial, anak dapat meniru perilaku orang dewasa yang menjadi figur penting dalam kehidupannya.



Itulah sebabnya guru yang mampu menunjukkan sikap menghargai, sabar, dan adil dapat menjadi contoh sosial yang berharga bagi muridnya.



Tanda yang bisa diamati orang tua:



Anak mulai lebih peka terhadap perasaan orang lain.



Anak mau berbagi dan bekerja sama.



Anak tidak mudah mengejek teman yang memiliki kekurangan.



Anak mulai memahami pentingnya meminta maaf.



Anak mampu menceritakan konflik dengan sudut pandang yang lebih seimbang.



Guru yang baik tidak hanya mengajarkan bagaimana anak harus bersikap terhadap buku dan pelajaran. Mereka juga mengajarkan bagaimana anak harus bersikap terhadap sesama manusia.



7. Anak Merasa Senang Pergi ke Sekolah dan Memiliki Hubungan yang Positif dengan Gurunya



Tanda terakhir yang juga sangat penting adalah bagaimana perasaan anak ketika harus pergi ke sekolah.



Apakah anak cukup antusias menceritakan kegiatan di kelas? Apakah dia merasa nyaman ketika bertemu gurunya? Apakah dia memiliki pengalaman positif bersama orang-orang di sekolah?



Anak yang memiliki hubungan positif dengan gurunya biasanya mempunyai kesempatan lebih baik untuk merasa terhubung dengan lingkungan belajar.



Dalam psikologi pendidikan, hubungan guru dan murid berkaitan dengan konsep teacher-student relationship.



Hubungan yang hangat, suportif, dan penuh penghargaan dapat mendukung keterlibatan anak dalam pembelajaran serta kesejahteraan emosionalnya.



Guru bukan hanya seseorang yang berdiri di depan kelas untuk menjelaskan materi. Bagi anak, guru juga bisa menjadi figur dewasa yang memberikan rasa aman, arahan, dukungan, dan perhatian.



Ketika anak merasa gurunya peduli, dia mungkin akan lebih mudah meminta bantuan saat mengalami kesulitan.



Dia juga bisa merasa lebih nyaman untuk mencoba, berpartisipasi, dan terlibat dalam kegiatan sekolah.



Namun, penting untuk dipahami bahwa anak yang memiliki guru baik tidak selalu berarti setiap hari dia akan bersemangat pergi ke sekolah.



Ada kalanya anak merasa lelah, bosan, kecewa, atau tidak ingin berangkat karena alasan tertentu.



Begitu pula, anak yang sesekali mengeluh tentang gurunya belum tentu memiliki guru yang buruk.



Yang perlu diperhatikan adalah pola hubungan dan pengalaman anak secara keseluruhan.



Apakah anak merasa didengarkan? Apakah gurunya memperlakukan murid dengan hormat? Apakah anak merasa aman ketika meminta bantuan?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar melihat apakah anak selalu memuji gurunya.



Tanda yang bisa diamati orang tua:



Anak merasa cukup nyaman berada di lingkungan sekolah.



Anak memiliki cerita positif tentang gurunya.



Anak tidak takut meminta bantuan ketika mengalami kesulitan.



Anak merasa diperhatikan sebagai individu.



Anak memiliki hubungan sosial yang positif dengan teman dan lingkungan kelas.



Guru yang baik tidak harus menjadi sosok yang selalu menyenangkan bagi semua murid. Mereka tetap perlu memberikan teguran dan aturan. Namun, di balik semua itu, anak tetap merasakan bahwa dirinya dihargai dan didampingi.



Mengapa Guru yang Baik Sangat Penting bagi Perkembangan Anak?



Guru merupakan salah satu figur penting dalam kehidupan anak setelah keluarga.



Jika orang tua menjadi lingkungan pendidikan pertama, sekolah menjadi tempat anak belajar berinteraksi dengan dunia yang lebih luas.



Di sekolah, anak bukan hanya mendapatkan pengetahuan akademik. Mereka juga belajar menghadapi perbedaan, membangun hubungan sosial, mengelola emosi, menerima kegagalan, dan memahami tanggung jawab.



Penelitian dalam psikologi pendidikan menunjukkan bahwa hubungan guru dan murid yang positif berkaitan dengan berbagai aspek perkembangan, termasuk keterlibatan belajar, penyesuaian sosial, dan kesejahteraan emosional.



Guru yang baik dapat membantu anak mengembangkan keyakinan bahwa dirinya mampu belajar dan berkembang.



Sebaliknya, pengalaman negatif yang berlangsung terus-menerus, seperti dipermalukan, dibanding-bandingkan, atau diperlakukan tidak adil, dapat membuat anak merasa tidak nyaman dan kehilangan kepercayaan diri.



Itulah sebabnya kualitas seorang guru tidak seharusnya hanya diukur dari kemampuan menyampaikan materi atau seberapa tinggi nilai akademik murid-muridnya.



Cara guru memperlakukan anak juga merupakan bagian penting dari kualitas pendidikan.



Bagaimana Orang Tua Bisa Mendukung Hubungan Anak dengan Gurunya?



Meskipun guru memiliki tanggung jawab besar dalam proses pendidikan, orang tua tetap mempunyai peran yang tidak kalah penting.



Hubungan yang baik antara keluarga dan sekolah dapat membantu menciptakan lingkungan perkembangan yang lebih konsisten bagi anak.



Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua.



1. Dengarkan cerita anak tanpa langsung menghakimi.



Luangkan waktu untuk mendengarkan pengalaman anak di sekolah. Jangan hanya bertanya tentang nilai atau pekerjaan rumah. Tanyakan juga bagaimana perasaannya selama berada di kelas.



2. Jangan langsung menyimpulkan bahwa guru salah atau anak yang salah.



Ketika anak bercerita tentang konflik dengan gurunya, dengarkan dengan tenang. Cari tahu situasi secara menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan.



3. Bangun komunikasi dengan guru.



Orang tua sebaiknya tidak hanya menghubungi guru ketika ada masalah. Komunikasi yang baik juga dapat digunakan untuk memahami perkembangan dan kebutuhan belajar anak.



4. Hargai proses, bukan hanya hasil.



Jangan hanya memberikan pujian ketika anak mendapatkan nilai tinggi. Apresiasi juga usaha, keberanian mencoba, dan kemajuan kecil yang berhasil dicapai.



5. Jadikan rumah sebagai tempat yang aman untuk bercerita.



Anak perlu mengetahui bahwa dia boleh menceritakan pengalaman menyenangkan maupun tidak menyenangkan di sekolah tanpa takut langsung dimarahi.



Ketika orang tua dan guru dapat bekerja sama, anak akan mendapatkan dukungan yang lebih baik untuk berkembang.



Penutup: Guru yang Baik Tidak Hanya Mengajarkan Anak Menjadi Pintar, tetapi Juga Membantu Anak Menjadi Manusia yang Lebih Baik



Pada akhirnya, guru yang baik bukanlah guru yang selalu memberikan nilai sempurna kepada muridnya, bukan pula guru yang tidak pernah memberikan teguran.



Guru yang baik adalah seseorang yang mampu memahami bahwa setiap anak merupakan individu yang sedang bertumbuh.



Ada anak yang membutuhkan dorongan lebih besar. Ada anak yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami pelajaran. Ada pula anak yang memiliki potensi luar biasa, tetapi belum menemukan kesempatan untuk menunjukkannya.



Guru yang baik tidak mudah menyerah terhadap perbedaan tersebut.



Mereka berusaha menciptakan lingkungan belajar yang aman, memberikan batasan yang sehat, menghargai usaha, dan membantu anak memahami bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses perkembangan.



Karena itu, sebagai orang tua, jangan hanya melihat apakah anak mendapatkan nilai bagus atau berhasil menjadi juara kelas.



Perhatikan juga apakah dia semakin percaya diri, berani bertanya, memiliki rasa ingin tahu, mampu menghargai orang lain, dan tidak takut mencoba sesuatu yang baru.



Sebab, terkadang keberhasilan terbesar seorang guru bukan terlihat dari angka yang tertulis di rapor muridnya, melainkan dari perubahan positif yang tumbuh dalam diri anak.



