5 Motivasi Tak Terduga yang Menggerakkan Cara Pandang Introvert

JawaPos.com - Orang-orang dengan kepribadian introvert kerap memiliki cara pandang yang unik dalam menggerakkan hidup mereka di tengah masyarakat yang mendewakan ekstroversi.

Meskipun kerap disalahartikan sebagai pribadi yang canggung atau anti-sosial, para introvert sebenarnya digerakkan oleh prinsip-prinsip batin yang tidak biasa namun sangat kuat dalam memberikan dampak positif bagi dunia.

Memahami apa yang memotivasi para introvert membantu orang lain melihat bahwa kebutuhan mereka akan kesendirian bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah strategi energi yang sangat terarah.

Melepaskan diri dari kungkungan label sosial yang keliru membuka jalan bagi para introvert untuk mengenali potensi sejati mereka.

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Seperti dikutip dari YourTango, penulis buku Quiet, Susan Cain, menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan kebutuhan kesendirian seorang introvert, karena proses pengisian energi tersebut justru sangat tepat bagi sistem saraf mereka.

Berikut adalah lima hal unik yang memotivasi orang-orang dengan kepribadian sangat introvert dalam menjalani keseharian mereka.

1. Memandang Interaksi Sosial dari Kualitasnya Sebagian besar orang mengira kaum introvert tidak menyukai interaksi sosial sama sekali, padahal kenyataannya mereka justru sangat peduli dan tertarik pada kualitas hubungan dengan orang lain.

Mereka bisa menjadi sangat sosial, namun hanya mampu melakukannya dalam dosis yang lebih kecil dan terfokus.

Kelelahan sosial yang cepat menghampiri mereka bukan berarti mereka membenci orang lain, melainkan batasan energi yang menuntut mereka untuk memilih momen interaksi secara bijak.